Der algerische Präsident Abdelmajid Tebboune will die „strategische Partnerschaft“ mit Moskau vertiefen. Das ist für Algier eine Gratwanderung: Dank Russlands Krieg klingelt die Kasse – die wichtigsten Kunden sind aber in Europa.

Das Internationale Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg ist traditionell eine Bühne für Wladimir Putin, auf der Russlands Präsident in früheren Jahren gern ranghohe westliche Gäste begrüßte. Die kamen auch noch nach der Annexion der Krim und dem Beginn der Aggression im Donbass 2014.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Seit dem großen Überfall auf die Ukraine ist es um die Veranstaltung ruhiger geworden. Am Donnerstag fing sie an, an diesem Freitag findet die Hauptpodiumsrunde statt. Dass Putin dazukommt, stellte dessen Sprecher erst am Donnerstag klar. Zweifel hatte es gegeben: Putins Forum fehlt es an ranghohen Gästen aus Ländern, die nicht von Moskau abhängig oder mit Russland eng verbunden sind.