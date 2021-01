Recherchen zu „Putins Palast“ : Degustationsraum mit Meerblick für den russischen Präsidenten

Wir haben Putin hundert Milliarden Rubel verbrannt.“ So schildert Georgij Alburow am Dienstagabend im Online-Sender TV Doschd die Folgen der jüngsten Recherche der Stiftung zum Kampf gegen Korruption (FBK), für die er selbst arbeitet. Die Recherche liefert Details zu einem als „Putins Palast“ bekannten Prachtbau am Schwarzen Meer. Sie zeigt neoimperialen Protz im Stil zwischen Versailles, Winterpalast und Las Vegas, mit Rohstoffgeld bezahlt, vom Geheimdienst bewacht. Ob Russlands Präsident sich je in dem Anwesen aufgehalten hat, das seit eineinhalb Jahrzehnten gebaut wird, ist unklar. Dass Putin dort jemals wohnen wird, schließt Alburow mittlerweile aus.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Deshalb sei das Geld für den Bau, nach heutigem Kurs mehr als eine Milliarde Euro, verloren: Kein Geheimdienst könne nun, da „Millionen Leute wissen, wo dein Bett ist, wo deine Steckdose ist“, die Sicherheit garantieren. „Der Ort wird für Putin mit seiner Paranoia einfach untauglich zum Leben.“ Seit langem arbeitet Alburow für Alexej Nawalnyjs FBK, taucht selbst in Online-Filmen zu den Recherchen auf: Er ist der Spezialist für Drohnen, die über umzäunten Villen kreisen. Jetzt wagte sich Alburow in einem Schlauchboot aufs Meer vor das Kap Idokopas nahe der Stadt Gelendschik. Drei Drohnen gingen verloren, vermutlich wegen Störsendern, die vierte lieferte Bilder des Palasts. Vergebens waren die Schifffahrts- und Flugverbotszonen um das Gelände, das aus dem Staatsgebiet herausgetrennt wurde. Nawalnyj übernimmt die Schilderung der Bilder, unterhaltsam und polemisch.

„Wie aus einem einfachen Sowjetoffizier ein Irrer wurde“

Bisher war die Recherche zum Immobilienimperium von Ministerpräsident Dmitrij Medwedjew die erfolgreichste des FBK; der Film dazu von 2017 wurde auf Youtube bisher 38 Millionen Mal aufgerufen. „Putins Palast – Die Geschichte der größten Bestechung“ wurde binnen eines Tages schon 25 Millionen Mal aufgerufen.

Alburow berichtete, der FBK habe sofort nach Nawalnyjs Vergiftung im August entschieden, eine „große Recherche“ über Putin zu machen, die erste, die direkt auf den Präsidenten abzielt. Mit der Botschaft: „Wladimir Wladimirowitsch, wenn du lügst, stiehlst, unsere Freunde tötest, machen wir Recherchen über dich.“ Der Beginn des Films zeigt Nawalnyj in Dresden; in der Stadt verdeutlicht er, wie KGB-Kollegen aus Putins Zeit dort heute für den Präsidenten Staatskonzerne führen. Nawalnyj sagt, es gehe um „ein psychologisches Porträt“, um zu verstehen, „wie aus einem einfachen Sowjetoffizier ein Irrer wurde, der auf Geld und Luxus fixiert ist“.

39 Mal so groß wie das Fürstentum Monaco

Nawalnyj sagt, mit der Veröffentlichung habe man gewartet, bis er zurück in der Heimat sei: Putin solle nicht denken, „dass wir ihn fürchten“ und man deshalb Geheimnisse aus dem Ausland enthülle. Alburow hob im Radiosender Echo Moskwy (dem einzigen, der Oppositionelle zu Wort kommen lässt) hervor, mit Nawalnyj sei verabredet worden, dass die Recherche am Tag nach der Rückkehr erscheinen solle. Es wurde der zweite Tag danach. Unklar ist, ob Nawalnyj vom Wirbel etwas mitbekommt: Seit Montagabend wird er im Moskauer Untersuchungsgefängnis „Matrosenruhe“ isoliert. In den Fängen des Systems erhöht er den Einsatz, mit Enthüllungen, wie sie Russland noch nicht gesehen hat.