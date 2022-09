Putins neue Drohungen : Szenarien für den nuklearen Ernstfall

In der Diplomatie wird wenig dem Zufall überlassen. Der amerikanische Außenminister versuchte in der vergangenen Woche in New York nicht, die jüngste Eskalation im Ukraine-Krieg herunterzuspielen. Dass der russische Präsident just die Woche der Generaldebatte der Vereinten Nationen gewählt habe, um Öl ins Feuer zu gießen, zeige seine Verachtung für die UN-Charta, sagte Antony Blinken. Jedes Mitglied des Sicherheitsrates müsse die klare Botschaft an Wladimir Putin senden, dass „diese unverantwortlichen nuklearen Drohungen umgehend aufhören müssten.“ Der Auftritt Blinkens sollte deutlich machen, dass Russland dabei ist, dem Krieg einen neuen Charakter zu geben.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Putin hatte dafür gesorgt, dass er das bestimmende Thema am East River war. In einer am Mittwoch veröffentlichten Ansprache zur Mobilmachung seiner Reservisten sagte er: „Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, zum Schutz Russlands und unseres Volkes, benutzen wir unbedingt alle uns zur Verfügung stehenden Mittel.“ Das sei „kein Bluff“.

Dmitrij Medwedjew, Putins Stellvertreter im Nationalen Sicherheitsrat, wurde noch deutlicher: Für den „Schutz“ der annektierten Gebiete könne „jede russische Waffe benutzt werden, einschließlich strategischer Nuklearwaffen und Waffen auf neuen Grundlagen.“ Russlands Diplomaten äußern sich rollengemäß distanzierter, erhalten aber die Drohung aufrecht.

Warnung vor „westlicher Einmischung“

Das Außenministerium richtete just am vergangenen Freitag eine Konferenz zur Kubakrise vor sechzig Jahren aus, als die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion einer nuklearen Konfrontation nahe gekommen waren. „Wir bedrohen niemanden mit Nuklearwaffen“, sagte der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow, um sofort zu relativieren: „Zugleich warnen wir vor den Risiken westlicher Einmischung in die militärische Spezialoperation in der Ukraine, rufen die amerikanische Regierung nachdrücklich dazu auf, Situationen zu vermeiden, die zu einer direkten Konfrontation mit Russland führen könnten.“

Präsident Joe Biden hatte in seiner Rede in der Generaldebatte in New York, einen Tag vor Blinkens Auftritt im Sicherheitsrat, die Scheinreferenden in der Ukraine und die Mobilmachung scharf kritisiert – und von „unverhohlenen nuklearen Drohungen“ gesprochen. Wie im Frühjahr, als Putin schon einmal nukleare Drohungen machte, beließ der Präsident es dabei. Das folge dem Kalkül, die rhetorische Eskalation ins Leere laufen zu lassen.

Bisher keine Folgen „am Boden“

Bisher hatten die nuklearen Drohungen Putins militärisch denn auch nichts nach sich gezogen. Und auch diesmal teilte der Nationale Sicherheitsrat (NSC) in Washington mit: Es sei zwar ein „gefährlicher Präzedenzfall“, dass Putin diese Art von Rhetorik benutze. Und man müsse diese „unverantwortlichen“ Bedrohungen ernst nehmen.

Doch fügte NSC-Sprecher John Kirby hinzu: Man beobachte die russischen nuklearen Fähigkeiten so gut, wie es gehe. Er könne sagen, man sehe keine Anzeichen dafür, dass „wir gegenwärtig unsere nukleare Aufstellung ändern müssen“, um die Abschreckungswirkung zu vergrößern.

Mehr zum Thema 1/

Das entspricht den Erkenntnissen der Aufklärung, welche das amerikanische Militär Ende Februar veröffentlicht hatte, nachdem Putin mit „beispiellosen Konsequenzen“ für den Fall gedroht hatte, dass von dritter Seite versucht werde, sich Russland in den Weg zu stellen und er kurz darauf ankündigte, seine Abschreckungskräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen.

Auch das habe „am Boden“ keine Folgen gehabt, hieß es seinerzeit in Washington. Blinkens Worten im Sicherheitsrat konnte man aber entnehmen, dass man die jüngste Äußerung des russischen Präsidenten als gefährlicher einstuft: Putins Ankündigung sei vor dem Hintergrund umso bedrohlicher, dass er in den kommenden Tagen große Gebiete der Ukraine zu annektieren beabsichtige, sagte er.