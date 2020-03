Putins neue Verfassung : Mit Gott und der Ehe

Wladimir Putin ist zwar erst 67 Jahre alt, aber schon seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht. Mit Blick auf das wahrscheinliche Ende seiner Amtszeit in vier Jahren, macht sich mancher, womöglich gar der Präsident selbst, Gedanken, welches Erbe Putin Russland hinterlassen wird. Ein Teil davon ist die im Januar vorgestellte Verfassungsreform, die indes einen Verbleib Putins an der Macht nach dem Frühjahr 2024 vorbereiten könnte. Etwa an der Spitze des Staatsrats, den das Gesetzespaket „zur Vervollkommnung der Regulierung bestimmter Fragen der Organisation öffentlicher Macht“ in der Verfassung verankert.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Womöglich will Putin wieder Präsident werden (was die jetzige Verfassung ausschließt), mit der Begründung, nach der Reform sei alles neu. Aber solche entscheidenden Fragen sind Tabu; stattdessen kreiste die vom Kreml gesteuerte Diskussion um Emotionales und Polarisierendes wie, ob Gott, die Ehe als Bund von Mann und Frau und der Sieg von 1945 in die Verfassung sollen.