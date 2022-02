US-Republikaner : Putins neue Freunde

Die Geschlossenheit, die der Westen in der Ukrainekrise zeigt, ist nicht so selbstverständlich, wie es den Anschein hat. In Zeiten, in denen der Druck aus Moskau nicht so hoch ist, laufen die Europäer oft auseinander, wenn es um den Umgang mit Putin geht.

Vor allem aber gibt es in den Vereinigten Staaten neuerdings eine russlandfreundliche Tendenz in Teilen der Republikanischen Partei. Sie geht auf Trump zurück und wird vom früheren Präsidenten weiter befeuert. Das ist eine erhebliche Veränderung, denn die Republikaner waren einmal verlässliche Transatlantiker.

Für Europa ist das auf die mittlere Sicht keine gute Nachricht. Sollte Trump oder einer seiner Nachahmer 2024 Präsident werden, dann könnte das Motto in der nächsten Krise heißen: Was geht es uns an, wenn sich Russland irgendwo im Osten Europas mit einem Nachbarn in die Haare bekommt? Schon vor Jahren hat ein amerikanischer Verteidigungsminister davor gewarnt, dass die USA nicht in alle Ewigkeit bereit sein würden, Europa zu verteidigen. Trump stellte die NATO in seiner Amtszeit ja offen infrage.

Da in Washington ein Konsens herrscht, dass das wahre Problem China sei, ist noch nicht einmal gesagt, dass auch die Demokraten auf Dauer zu großen Investitionen in Europas Sicherheit bereit sein werden. Für Europa folgt daraus, dass es endlich selbst stark genug werden muss, um jemanden wie Putin abzuschrecken.