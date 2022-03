Russland im Krieg : Wer nicht zum Z hält, ist ein Verräter

Die Polizisten in Schwarz, die in Russland dieser Tage Demonstranten davonschleppen, haben neuerdings ein Zeichen am Helm: das Z. Es prangt auch an Panzern und Haubitzen, aus denen russische Soldaten ukrainische Stellungen und Wohnblocks beschießen. Das Z soll sich ableiten aus der englischen Transkription des russischen Wortes „für“, steht „für den Sieg“, oder „für den Präsidenten“, auch für „Schutz“.

Staatsdiener organisieren Autokorsos im Zeichen des Z, sie lassen Eisenbahner, Studenten, in Kasan an der Wolga sogar todkranke Kinder aus einem Hospiz in Z-Formation antreten, um zu zeigen, dass sie Wladimir Putins bisher schwerwiegendste Entscheidung unterstützen: die „militärische Spezialoperation“ gegen die Ukraine. Im Zeichen des Z sind in Russland letzte Inseln der Freiheit verschwunden. Wer nicht zum Z hält, gilt als ein Verräter.

Vielen Europäern kommt der Krieg vor wie ein böses Erwachen in einer überwunden geglaubten Welt. Russland selbst beginnt gerade erst, dessen Folgen zu spüren, mit toten Soldaten, wirtschaftlichem Niedergang, Inflation, neuem Totalitarismus. Die meisten russischen Beobachter glaubten nicht, dass Putin dieses Risiko eingehen werde. Aber Vorzeichen waren da, schon zu Beginn seiner Herrschaft und in den vergangenen Jahren immer deutlichere.

Zerschossene Städte im Kaukasus

Wenn es spät wird in Russland, erzählen ganz unterschiedliche Männer von ihren Erfahrungen in Tschetschenien. „Ich habe in Tschetschenien gedient“, sagt der Umweltschützer im Süden, der sich jetzt um bedrohte Tiere kümmert. Sagt der Journalist im Norden, der unter Lebensgefahr Machenschaften korrupter Staatsdiener und Unternehmer enthüllt. Die Männer erzählen vom Kameraden, der eben noch vor einem ging und auf einmal zerfetzt wird. Von Dutzenden Gegnern, die man mit dem Scharfschützengewehr erschoss. Mancher, der damals selbst Gewalt erfuhr, auch die Unfähigkeit der Kommandeure, die immer mehr junge Russen in den Kampf schickten, führt nun das Z in seinem Social-Media-Profilbild. Der Krieg ist Teil der Gesellschaft, wie eine latente Gefahr im Hintergrund, die jederzeit wieder hervortreten kann.

Viele erinnern die Bilder zerschossener Städte aus der Ukraine an jene aus der Nordkaukasus-Teilrepublik, in der Putin, der vom Direktor des Geheimdiensts FSB 1999 zum Ministerpräsidenten wurde, den Krieg führte, der sein Image als hart durchgreifender Macher begründen sollte. Immer noch ist unklar, wie viele Zehntausend Opfer der damalige Krieg gefordert hat. Nichts ist geregelt, nichts ist, wie man in Deutschland sagen würde, aufgearbeitet. Putin setzte schließlich auf einen Rebellenführer, dessen Sohn, Ramsan Kadyrow, bis heute die Republik beherrscht, und gibt dem Westen die Schuld auch an diesem Blutvergießen.

Mit Geld aus Moskau wurden in Tschetschenien einige Hochhäuser und viele Moscheen gebaut, wo russische Bomben und Granaten alles zerstört hatten, zudem Luxusautos für Kadyrow und seine Leute angeschafft. Der Herrscher fährt mit einem goldfarbenen Rolls-Royce zum Freitagsgebet vor der nach seinem Vater benannten große Moschee von Grosnyj vor. Putin, das zeigte schon sein erster Krieg, setzt auf Gewalt und auf eingekaufte Vasallen, die sie für ihn ausüben.