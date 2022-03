Putins Krieg gegen die Ukraine : Was Sie an Tag zehn wissen müssen

Russischer Angriffskrieg : „Wenn die Ukraine fällt, werden alle fallen“ – die Nacht im Überblick

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich per Live-Schalte an Demonstranten in Europa gewandt. Russland versucht laut Ukraine, Kiew und Charkiw zu umzingeln. Während einer Feuerpause sollen Mariupol und Wolnowacha evakuiert werden.