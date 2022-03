Putins Krieg gegen die Ukraine : Was Sie an Tag acht wissen müssen

Ansprache von Selenskyj : „Sie wissen nichts über unsere Hauptstadt. Über unsere Geschichte“

Dass bei einem russischen Angriff in Kiew auch Teile der Holocaust-Gedenkstätte Babyn Jar getroffen wurden, verurteilt der ukrainische Präsident scharf: „Sie wissen nichts über uns und unsere Geschichte.“ Russland will am Abend abermals verhandeln.