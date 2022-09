Annexion ukrainischer Gebiete : Düsternis, wo Putin Aufbruch will

In Moskau soll gefeiert werden. Später am Freitag sollen sich Massen auf dem Roten Platz versammeln, für ein Konzert „zur Unterstützung des Anschlusses neuer Gebiete an Russland“, wie die Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ verkündet. Doch wer am Morgen des Tages, an dem Präsident Wladimir Putin „Verträge“ zur Annexion vier weiterer ukrainischer Gebiete unterzeichnen wird, Richtung Kreml will, stößt auf Zäune, Polizisten in dunkelblauen und Nationalgardisten in grau gefleckten Uniformen.

Zum Roten Platz ist kein Durchkommen. Festtagsstimmung kommt nicht auf. Kaum jemand lächelt, kein Polizist, kein Passant. Vor dem schwarzgrauen Bau der Duma, des Unterhauses, warten Busse. Vermutlich werden damit gleich die Abgeordneten in Gruppen die wenigen Hundert Straßenmeter zum Kreml gefahren, dort dann in den Georgijewski-Saal geführt. Denselben, in dem schon die Annexion der Krim vor achteinhalb Jahren begangen wurde.

Im Kreml sind die Parlamentarier so selten, dass sie zwischen Parkett, Lüstern und Zarenpracht wie Touristen wirken. Wie die Massen von Staatsbediensteten und Studenten, die zu Kreml-Festen wie dem Annexionskonzert gefahren werden, sind sie Publikum, Staffage, Dekoration für Putins großen, laut seinem Sprecher Dmitrij Peskow „umfangreichen“ Auftritt.

Fotos vor dem Konzert zeigen Aufbauten auf dem Roten Platz. Darauf stehen die russischen Bezeichnungen der Gebiete, die jetzt annektiert werden: „Donezk, Lugansk, Saporoschje, Cherson“, dazu „Russland!“ und „Für immer zusammen!“. In den beiden ersten Gebieten wurden 2014 „Volksrepubliken“ ausgerufen, Putin hat sie im vergangenen Februar als „Staaten“ anerkannt. Für die Gebiete Cherson und Saporischschja folgten am Donnerstagabend Erlasse, mit denen Putin „Souveränität“ und „Unabhängigkeit“ dekretiert. Auch die Gebiete sollen als „Staaten“ angeschlossen werden.

Teilmobilmachung beunruhigt viele Russen

Aus Kreml-Sicht wäre folgerichtig, dass dies in den Grenzen der ukrainischen Verwaltungsgebiete erfolgt. Aber Moskau kontrolliert die Gebiete nicht vollständig, kontrolliert nicht einmal die Gebietshauptstadt Saporischschja; und in Cherson ist gerade ein weiterer ranghoher Besatzer, der vom russischen Geheimdienst FSB kam, getötet worden. Die Lage ist unklar. Peskow sagt am Freitagvormittag zur Frage nach den Grenzen dieser beiden „neuen Subjekte“ nur, das müsse er noch klären, gibt zudem zu, dass das Donezker Gebiet noch „befreit“ werden müsse. Dabei sollen die russischen Truppen um die Stadt Lyman im Donezker Gebiet zu diesem Zeitpunkt nahezu eingekesselt sein – ausgerechnet zur Annexionsfeier.

Von solchen Nachrichten dürften die meisten Russen wenig mitbekommen. Aber viele sind verstört von der „Teilmobilmachung“, die Putin am Mittwoch voriger Woche verkündet hat. Sogar laut dem kremlnahen Umfrageinstitut FOM ist der Anteil der Russen, die „beunruhigt“ sind, von 35 Prozent vor der Mobilmachung auf jetzt 69 Prozent hochgeschnellt. Der Krieg, der als „nach Plan“ laufende „Spezialoperation“ weit weg schien, zieht in Millionen Familien ein: Väter, Söhne, auch Lehrer der Kinder werden einberufen. Rekrutiert wird auch mitten in Moskau, wo man den Krieg bis vor Kurzem besonders gut verdrängen konnte.