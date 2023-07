Putins Herrschaft : Düstere Visionen von Russlands Apokalypse

Die Fahrzeugkolonnen der schwer bewaffneten Kämp­fer Jewgenij Prigoschins und seiner Wagner-Gruppe waren am 24. Juni noch auf ihrem Weg nach Moskau, als sich Dmitrij Medwedjew zu Wort meldete. Der einstige Präsident und Ministerpräsident Russlands, heute stellvertretender Sekretär des nationalen Sicherheitsrates und Putins Mann für wilde Drohungen sowie grobe Beschimpfungen in Richtung Westen, sprach eine Sorge an, die in jenen Stunden viele umtrieb: Ein „Staatsstreich in der größten Nuklearmacht“ könne die Welt „an den Rand der Vernichtung“ führen, sagte er der Nachrichtenagentur Ria Nowosti: „Das hat es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben, dass das größte Arsenal an Nuklearwaffen sich in der Hand von Banditen befindet.“

Medwedjews Aussage stimmt nicht ganz. Ersetzt man das Wort „Banditen“ durch „Putschisten“, dann gab es eine solche Situation in Moskau schon einmal. Als Militärs und Hardliner in der Kommunistischen Partei im August 1991 versuchten, den Zerfall der Sowjetunion durch einen Staatsstreich aufzuhalten, setzten sie gleich zu Beginn den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow fest. Dabei brachten sie einen Koffer in ihre Gewalt, der sich immer in der Nähe des Präsidenten befinden musste. Sein Inhalt: die Codes, die zur Auslösung eines Nuklearschlags gebraucht werden.