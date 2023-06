Am Dienstagmittag kamen immer mehr Soldaten und Sicherheitskräfte in den Kreml. Sie wurden auf dem Kathedralenplatz aufgestellt, zwischen drei bei Touristen beliebten Gotteshäusern und dem Großen Kremlpalast, der offiziellen Anlässen vorbehalten bleibt. Vor dessen ältestem Teil, dem Facettenpalast vom Ende des 15. Jahrhunderts, der zugleich Moskaus ältester Profanbau ist, hielt Wladimir Putin dann eine neuerliche Ansprache. Zum Dank an diejenigen und zur Sammlung derjenigen, auf die Russlands Präsident jetzt mehr denn je angewiesen ist: die Männer mit den Waffen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

Schon am Montagabend hatte Putin eine Ansprache gehalten; es war sein erster öffentlicher Auftritt nach dem Ende des Eintagesaufstands des Milizenführers Jewgenij Prigoschin vom Samstag. In einer gut fünf Minuten langen Rede dankte Putin den Russen für „Geschlossenheit“, vor allem aber seinen Soldaten, Sicherheitskräften und Geheimdienstlern, „die sich den Aufständischen in den Weg stellten“.

Dabei bestätigte Putin erstmals den Tod von Piloten: Prigoschins Leute haben nach inoffiziellen Berichten sechs Kampfhubschrauber abgeschossen sowie ein Flugzeug des Militärs, eine Il-22M mit „fliegendem Kommandostab“ und zehn Mann an Bord.

Prigoschin bedauert Abschüsse – und rechtfertigt sie

In einer Audiobotschaft vom Montag bedauerte Prigoschin zwar die Abschüsse, rechtfertigte sich aber damit, dass die Luftwaffe die Wagner-Miliz angegriffen habe. In Telegram-Kanälen von Kriegsenthusiasten war zu lesen, dass Prigoschin am Samstag im seinerzeit von Wagner besetzten Stab des Südlichen Militärbezirks in Rostow am Don gefragt worden sei, warum Wagner die Il-22M abgeschossen habe, die doch keine Luftangriffe fliege.

Ein Idiot von der Luftabwehr in der Wagner-Kolonne habe alles Fliegende abgeschossen, habe Prigoschin geantwortet und den Hinterbliebenen umgerechnet mehr als eine halbe Million Euro Entschädigung zugesichert. Putin sagte am Montagabend, die „Selbstaufopferung“ der „Helden-Piloten“ habe „Russland vor tragischen, zerstörerischen Folgen bewahrt“.

Vor allem jedoch unterschied Putin zwischen der Wagner-Führung – wobei er Prigoschin wieder nicht beim Namen nannte – und der „großen Mehrheit“ ihrer Kämpfer, die „auch Patrioten Russlands“ seien. Um diese warb der Präsident: Sie könnten einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen.

Ein Befehl von Verteidigungsminister Sergej Schojgu, bis zum 1. Juli solche Verträge zu unterzeichnen, war nicht nur von Prigoschin vor dem Aufstand als Versuch aufgefasst worden, Wagner unter Kontrolle zu bringen. Putin nannte nun auch die Optionen für die Milizionäre, in anderen Sicherheitsbehörden zu dienen, „zu Familie und Freunden zurückzukehren“ oder „nach Belarus zu gehen“.

Prigoschin laut Lukaschenko in Belarus

Diese Möglichkeit steht offiziell seit Samstagabend im Raum; schon wird über den Bau von Lagern für Milizionäre im Nachbarland berichtet. Doch rief das exilbelarussische Newsportal „Serkalo“ am Dienstag bei Wagners Rekrutierern an und erfuhr dort, dass man nichts von Umzugsplänen wisse. „In was für ein Belarus?“, war die Antwort: „Unsere Basis ist in der (südwestrussischen, d. Red.) Region Krasnodar, im Weiler Molkino.“