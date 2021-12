Aufmarsch russischer Truppen : Putins flexible „rote Linien“﻿

Der neuerliche russische Aufmarsch an den Grenzen zur Ukraine und auf der annektierten Krim lässt viele einen Angriff auf das nach Kreml-Lesart verräterische Bruderland befürchten. Mit Blick auf die hohen Risiken und Kosten ist es zwar gut möglich, dass es Präsident Wladimir Putin wieder bei „Übungen“ seines Militärs belässt, zu denen schon der Aufmarsch des vergangenen Frühjahrs deklariert worden war. Jedoch müssen entsprechende Angriffsszenarien zum Arbeitsprofil von Verteidigungsminister Sergej Schojgu gehören: Alles andere käme angesichts der regelmäßigen Ausfälle Putins gegen das Nachbarland der Insubordination gleich. Von Schojgus Diensteifer zeugt, dass er Putins im Juli erschienenen Artikel „Zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern“, der einer eigenständigen Ukraine die Existenzberechtigung abspricht, prompt zur Pflichtlektüre für alle Soldaten machte.

Im jüngsten, besonders starken Ausbruch von Kriegsangst fällt auf, dass Moskaus Machtapparat mit Verzögerung auf die westlichen Vorwürfe reagiert. Seit Wochen warnen Washington und – selbst mit Verspätung – Kiew vor Truppenkonzentrationen. Lange beließ es Moskau bei Routine-Retourkutschen um „russophobe Hysterie“. Diese gibt es auch jetzt noch; so sagte Putins außenpolitischer Berater Jurij Uschakow am Freitag, es gebe „keinerlei Eskalation“, denn „wir haben auf unserem Staatsgebiet das Recht, Truppen zu bewegen“. Doch mittlerweile sind die Machtvertreter bemüht, jedwede Maßnahme, die Putin anordnen könnte, im Voraus zu rechtfertigen. So wirft Präsidentensprecher Dmitrij Peskow der Ukraine ihrerseits Truppenkonzentrationen vor, die befürchten ließen, dass Kiew eine „gewaltsame Lösung des Donbass-Problems“ erwäge. „Das ist sehr gefährliches Abenteurertum.“

Das „Oberhaupt“ der „Volksrepublik Donezk“, Denis Puschilin, hob in Putins Staatsfernsehen hervor, wie viele seiner „Bürger“ schon die russische Staatsangehörigkeit hätten, und kündigte an, notfalls „Russland und Belarus“ um Hilfe zu bitten. Ein Casus Belli ist im Bedarfsfall rasch zur Hand. Auf diplomatischer Ebene erhebt Moskau jetzt Forderungen nach „langfristigen Sicherheitsgarantien“, so durch Außenminister Lawrow im Gespräch mit dem amerikanischen Außenminister Blinken. Dass es nicht nur um den Ausschluss von NATO-Beitritten der Ukraine und Georgiens geht, stellte Berater Uschakow klar: Putin werde im Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden am Dienstag ein verbindliches Abkommen fordern, das „jede weitere NATO-Erweiterung nach Osten ebenso ausschließt wie die Stationierung von Waffensystemen, die uns von den Gebieten von Nachbarländern aus bedrohen“. Russland fordere solche Abmachungen seit Langem, sagte Uschakow, wegen der jüngsten Spannungen seien sie besonders dringlich geworden.

Putin testet Biden

Tatsächlich erinnert der Vorstoß an den Ruf nach einer neuen „Sicherheitsarchitektur“ in Europa, den der damalige russische Präsident Dmitrij Medwedjew zuerst im Juni 2008 in einer Rede in Berlin erhoben hatte. Der Vorstoß richtete sich gegen die NATO als Militärbündnis sowie gegen die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa als Hort unbequemer Menschenrechts- und Wahlbeobachter. Schon damals gab es russische Klagen, den eigenen Sicherheitsinteressen werde nicht Rechnung getragen, obwohl Hoffnungen Georgiens und der Ukraine auf eine Mitgliedschaft im Bündnis auf dem Bukarester NATO-Gipfel im April 2008 auf deutsches und französisches Betreiben hin in eine unbestimmte Zukunft verwiesen wurden. Russlands Intervention in Georgien im August 2008 trübte die Diskussion über Medwedjews Vorstoß dann weniger als der Umstand, dass Moskau erst Ende 2009 ein erstes Dokument zu einem „Vertrag über die Europäische Sicherheit“ vorlegte, das nach dem Urteil vieler Fachleute wirr und voller Widersprüche war.

Der entscheidende Punkt ist jetzt, zwölf Jahre später, mit Blick auf die Entwicklungen in Georgiens abtrünnigen Provinzen und vor allem in der Ukraine noch markanter geworden: Moskau will die Souveränität von Staaten beschränken, die es zugleich verletzt und bedroht. Putins Begehr liefe, etwa mit Blick auf Polen, sogar auf die Revision bisheriger NATO-Erweiterungen hinaus. So haben Biden und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Abmachungen, wie sie einst Medwedjew anregte und nun Putin anstrebt, klar abgelehnt. Doch der Kreml kann mit dem wiederbelebten Vorstoß nur gewinnen: Würde sich Putin doch durchsetzen, hätte er die beanspruchte „Interessensphäre“ verwirklicht; wenn nicht, passt das in die Rolle des Gekränkten und Bedrohten, die Russland auch in NATO-Mitgliedstaaten trotz allem viele abnehmen. Weiter verfängt etwa die Mär angeblich 1990 abgegebener Versprechen, die NATO werde sich nicht nach Osten ausdehnen, was anderen voran der damalige Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, zurückgewiesen hat. 

Putin selbst pflegte noch lange nach den heute verteufelten Erweiterungsrunden eine Zusammenarbeit mit der NATO. Erst unter dem Eindruck von „Farbenrevolutionen“, vor allem in der Ukraine, trübte und radikalisierte sich seine Haltung zu dem Bündnis. Jetzt haben sich Putins „rote Linien“, von denen er häufig spricht, verschoben: Verstand Moskau darunter früher die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, stellt Putin jetzt schon gemeinsame Manöver, tatsächliche, aber bisher bescheidene sowie alle künftigen Rüstungslieferungen als substantielle Bedrohungen dar. Vor acht Jahren wurde gar das geplante, von dem damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch dann nicht unterzeichnete Assoziierungsabkommen mit der EU plötzlich zur „roten Linie“ Moskaus. So sollte im Westen die Einsicht vorherrschen, dass mit Kriegsdrohungen erzwungene Zugeständnisse dazu führen dürften, dass Putin seine „rote Linien“ nur noch weiter zieht. Er testet Biden, und nicht zuletzt auch die künftige Bundesregierung.