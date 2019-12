Aussagen Putins : Die Vergangenheit ruht nicht

Es kommt nicht oft vor, dass ein Botschafter vom verärgerten Außenministerium seines Gastlandes zum Gespräch einbestellt wird – am Freitag ist genau das dem russischen Botschafter in Polen widerfahren. In Polen war da noch Weihnachtszeit; in Russland hingegen, wo das Fest erst am 6. Januar gefeiert wird, arbeitete der Apparat noch auf Hochtouren.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Russlands Präsident Wladimir Putin nutzte mehrere Auftritte, um neben Kritik am heutigen Polen vor allem die Rolle des Landes vor dem Zweiten Weltkrieg zu rügen – so musste Russlands Botschafter kurz darauf in Warschau vorsprechen.

Putin hatte den Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939 gerechtfertigt. Nach diesem hatte das Dritte Reich seine Angriffskriege begonnen, die Sowjetunion Ostpolen und das Baltikum annektiert und einen Teil Finnlands erobert. Außerdem beschuldigte Putin Polen, einen „ersten Schritt“ zum Holocaust getan zu haben.

Putin bezog sich auf die Rolle von Jozef Lipski, dem polnischen Botschafter in Berlin zur Zeit der dreißiger Jahre. Lipski habe, so Putin, zu Hitler gesagt, wenn es diesem gelinge, die Juden aus Mitteleuropa umzusiedeln, werde man ihm in Warschau ein Denkmal bauen.

Polens Außenministerium reagierte prompt. Man sei besorgt, aus Russland immer wieder Aussagen zu hören, die „an die Propagandabotschaften der totalitären Stalinzeit erinnern“. Die gemeinsame Arbeit auf dem „Weg der Wahrheit und Versöhnung“, wie ihn neben vielen Historikern auch die Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, und der Russischen Föderation, Boris Jelzin, beschritten hätten, sei durch Putins Worte „zunichte gemacht“ worden.

Mehr zum Thema 1/

Der für die Beziehungen zu Russland zuständige Diplomat stellte ein Foto der gemeinsamen deutsch-sowjetischen Siegesfeier vom September 1939 auf Twitter und schrieb dazu, man werde russischen Diplomaten die historischen Tatsachen „so lange erklären, wie es nötig ist“.

Historiker gibt Putin weitgehend recht

Der Warschauer Historiker Krzysztof Rak stellte derweil die Aussagen Putins zu Botschafter Lipski als weitgehend korrekt dar. Offenbar gehe es dabei um eine Begegnung in Berlin am 20. September 1938, die Lipski in diesem Sinne protokolliert hatte. Hitlers Ausführungen gegenüber Lipski über die „Judenfrage“ seien in einer Zeit gefallen, als „von einem Völkermord an den Juden noch niemand sprach“, auch Hitler nicht.

Die Aussage des Botschafters sei seine „Privatmeinung“ gewesen, Gespräche zwischen Warschau und Berlin über eine Aussiedlung von Juden habe es nicht gegeben.

Aufgrund des Streits sinken die Chancen, dass Vertreter Polens zur Feier des 75. Jahrestags des Kriegsendes im Mai nach Moskau eingeladen werden. Inzwischen ist auch eine Kontroverse zwischen Moskau und Prag entbrannt – über die Bewertung des sowjetischen Einmarschs in der Tschechoslowakei 1968, mit dem Moskau den „Prager Frühling“ beendet hatte.

Am Freitag sagte der tschechische Präsident Miloš Zeman, er habe zwar Putins Einladung bereits angenommen, überlege jetzt aber, ob er auch hinfahren solle.