Russlands Angriffskrieg : Putin, Peter und der fatale Drang nach Expansion

Russlands Präsident sieht seine Rolle darin, Gebiete „zurückzuholen“. Er gibt dem Feldzug in der Ukraine damit ein neoimperialistisches Ziel – und stellt sich in die Tradition eines vor 350 Jahren geborenen Zaren.

Wladimir Putin mit laut Kreml „jungen Unternehmern“ am 9. Juni 2022 in Moskau Bild: via REUTERS

Wladimir Putin hat faktisch zugegeben, in der Ukraine einen Eroberungskrieg zu führen, und sich in die Tradition von Zar Peter dem Großen (1672 bis 1725) gestellt. Russlands Präsident äußerte sich auf einem Treffen mit „jungen Unternehmern, Ingenieuren und Forschern“, so der Kreml, die demnach in der kommenden Woche am Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg teilnehmen. Das Treffen fand an symbolischer Stätte statt, auf dem WDNCh-Gelände im Norden von Moskau; die „Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft“ präsentierte zu sowjetischer Zeit in idealisierter Form, was einzelne Sektoren sowie Sowjetrepubliken wie die Ukrainische angeblich leisteten. Mittlerweile ist das Gelände ein beliebtes Ausflugsziel, das unter anderem mit einem großen Aquarium und Wechselausstellungen Besucher anzieht.

Putin sagte zu Beginn des Treffens, man lebe „in einer Ära des Wandels“ und „geopolitischer, wissenschaftlicher, technologischer Informationen“. Klar wurde, dass es dem Präsidenten dabei nicht auf teilhaftige Zusammenarbeit und Austausch zum beiderseitigen Vorteil ankommt, sondern auf „Führerschaft“. Um diese zu beanspruchen, müsse jedes Land „seine Souveränität garantieren“, sagte Putin. Da gebe es keine Zwischentöne, „entweder ein Land ist souverän oder eine Kolonie“. Russland habe Zeiten gekannt, „als man zurückweichen musste, aber nur um Kräfte zu sammeln und voranzuschreiten“. Putin sagte, „äußere Sicherheit“ sei nur über „technologische Souveränität“ zu erreichen und nannte als Beispiel dafür „Überschallwaffen“, bei denen er sich derzeit gegenüber seinen amerikanischen Gegnern im Vorteil sieht, und pries Russlands Rüstungsindustrie. Doch auch „Grundwerte der nationalen Kulturen der Völker Russlands“ seien wichtig, sonst gebe es keine „Konsolidierung der Gesellschaft“, ohne die „überhaupt alles auseinanderfällt“.

„Nichts weggenommen, zurückgeholt!“

So eingestimmt, kam Putin auf Peter den Großen zu sprechen, denn er hatte gerade eine auf dem WDNCh-Gelände stattfindende Ausstellung besucht, welche der „Geburt des Imperiums“ unter dem vor 350 Jahren geborenen Zaren gewidmet ist. „Fast nichts“ habe sich seither geändert, so Putin, „erstaunlich!“. Dann kam er auf den Großen Nordischen Krieg um die Vorherrschaft im Ostseeraum zu sprechen, der von 1700 bis 1721 dauerte. Damals konnte Russland unter anderem in Finnland und im Baltikum bedeutende Gebiete erobern und die Seeherrschaft im Ostseeraum erringen; Peter ließ während des Krieges Sankt Petersburg gründen und änderte seinen Titel offiziell von „Zar“ in „Imperator“.

Im vergangenen Jahr hatte Putin Aufsehen erregt, weil in einem Gespräch mit Schülern den Großen Nordischen Krieg mit dem Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763) verwechselt hatte und darauf von einem der Schüler hingewiesen worden war. Jetzt hob der Präsident besonders hervor, Peter der Große habe den Großen Nordischen Krieg „21 Jahre lang geführt“. Dabei habe Peter, „nichts weggenommen. Er hat zurückgeholt! So war es“, sagte Putin. Als der Zar Sankt Petersburg auf zuvor schwedisch beherrschtem Gebiet gegründet habe, „erkannte nicht ein einziges Land in Europa dieses Territorium als russisch an, alle erkannten es als schwedisch an“, sagte Putin. Dabei hätten dort doch neben finno-ugrischen Völkern auch „Slawen“ gewohnt.

Bei Peters Feldzug gegen Narwa (im heutigen Estland) sei es dasselbe gewesen: „Er hat zurückgeholt und gestärkt, das hat er gemacht.“ Prompt schlug Putin einen Bogen in die Gegenwart, als wären die völkerrechtlichen Regeln zur Anerkennung eroberter respektive zurückgeholter Gebiete und das (eigentlich erst später entstandene) Selbstbestimmungsrecht der Völker heute identisch mit den Gepflogenheiten vor 300 Jahren: „Allem Anschein nach fällt es auch uns heute zu, zurückzuholen und zu stärken. Und wenn wir davon ausgehen, dass diese Grundwerte die Grundlage unserer Existenz darstellen, dann werden wir es weit bringen bei der Lösung der Aufgaben, vor denen wir stehen.“

Noch zu Beginn des Überfalls hatte Putin ausdrücklich bestritten, dass es ihm darum gehe, ukrainische Gebiete zu besetzen. Mittlerweile treibt sein Machtapparat mit Hochdruck die Annexion der besetzten Gebiete im Donbass und in der Südukraine voran, in denen nicht zufällig, sondern weil es Putins Geschmack trifft, Symbolik aus dem Zarenreich wieder eingeführt wird. Dass Russlands Präsident die Eigenständigkeit der Ukraine nicht hinnimmt, hat er bei früheren Gelegenheiten deutlich gemacht und 2016 an der Seite geografiekundiger Kinder gescherzt, „Russlands Grenzen enden nirgends“. Jetzt erhebt er territoriale Expansion zum „Grundwert“, ohne den Russland „auseinanderfällt“.

So passen Putins jüngste Äußerungen zu jenen großrussischer Imperialisten wie des Geschäftsmanns Konstantin Malofejew, der schon mit den Landnahmen auf der Krim und im Donbass 2014 verbunden war: Dass Russland nur als Imperium bestehen könne oder von der Weltkarte verschwinde. Putin sprach nun nicht über die Kosten von Peters Krieg, für den zeitweise 82 Prozent der Staatseinnahmen verwendet worden sein sollen und in dem aufgrund schlimmer sanitärer Bedingungen mehr Soldaten durch Krankheiten dahingerafft wurden als im Kampfe fielen. Die jungen Zuschauer äußerten Dankbarkeit für das Treffen.