Der russische Präsident Wladimir Putin im Kreml in Moskau am 19. Juni 2023. Bild: AFP

Kurz nach seinem Amtsantritt, lange vor dem Ukraine-Krieg, sagte Präsident Joe Biden in einem Fernsehinterview auf die Frage, ob er Wladimir Putin für einen „Killer“ halte: „Mhm, ja.“ Man werde bald sehen, welchen Preis dieser dafür zu zahlen habe. Die Bemerkung im März 2021 führte zu diplomatischen Verwicklungen. Biden wusste seinerzeit etwas, was der Öffentlichkeit nicht bekannt war: Der russische Präsident hatte zuvor eine Grenze überschritten. Seine Agenten hatten ein Jahr zuvor versucht, einen russischen CIA-Informanten auf amerikanischem Boden zu töten.

Ziel von Putins Killerkommando: Alexander Potejew. Der ehemalige russische Geheimdienstoffizier war nach der Jahrtausendwende stellvertretender Leiter der Abteilung für illegale Agenten beim Auslandsgeheimdienst SWR. In dieser Zeit war er längst ein Doppelagent, der auch dem amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA Informationen gab. 2010 flüchtete er in die Vereinigten Staaten und begann ein neues Leben in Miami.