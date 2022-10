Konferenz in Astana : Putin wirbt bei Erdogan für neue Gaspipelines

Um „die Ukraine“ sei es überhaupt nicht gegangenen, sagte Dmitrij Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, am Donnerstag nach Wladimir Putins Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Astana. Den Rahmen für das schon vierte Treffen der beiden in nur vier Monaten bot der Gipfel einer Organisation namens „Konferenz zu Zusammenarbeit und vertrauensbildenden Maßnahmen in Asien“, deren Sekretariat in der kasachischen Hauptstadt sitzt.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Dabei hatte Erdogan vor seiner Abreise aus Ankara seinen Wunsch wiederholt, die Präsidenten Russlands und der Ukraine in der Türkei zu einem Gespräch zusammenzubringen. Aus Peskows Äußerungen wird aber stets deutlich, dass Putin sein ukrainisches Pendant, Wolodymyr Selenskyj, partout nicht treffen will: Aus russischer Sicht wäre das eine ungebührliche Aufwertung des „Kiewer Regimes“.