Telefongespräch wegen Krieg : 80 Minuten mit Putin

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der französische Präsident Emmanuel Macron haben am Samstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit drängten sie dabei auf einen sofortigen Waffenstillstand und einen Rückzug der russischen Truppen. In dem 80 Minuten langen Ge­spräch hätten sie Putin zu ernsthaften di­rekten Verhandlungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufgerufen.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Gegenstand des Telefonats war auch die angespannte Lage auf dem globalen Lebensmittelmarkt. Putin soll ge­sagt haben, dass die „fehlerhafte Wirtschafts- und Finanzpolitik der west­lichen Staaten“ sowie die „antirussischen Sanktionen“ für die Probleme verantwortlich seien. Die Bundesregierung weist stets darauf hin, dass es keine Sanktionen gegen Lebensmittel ge­be. Auch die Ukraine widersprach, dass Strafmaßnahmen gegen Moskau der Grund seien. Putin soll sein Angebot wiederholt haben, Getreideausfuhren aus der Ukraine zu ermöglichen und dabei versichert haben, dass Russland die Öffnung des ukrainischen Schutzgürtels nicht für Angriffe missbrauchen werde. Zugleich habe Putin die Aufhebung von Sanktionen gegen sein Land gefordert.

Der russische Präsident warnte Deutschland und Frankreich vor weiteren Waffenlieferungen. Das berge das Risiko einer weiteren Destabilisierung der Lage und der Verschärfung der hu­manitären Krise, soll Putin gesagt ha­ben. In Paris wurde diese Mahnung als Konsequenz der jüngsten Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine gedeutet. Wie der ukrainische Generalstab am Samstag vermeldete, sind die französischen Artilleriegeschütze CAESAR be­reits auf dem Schlachtfeld. „Zwei Panzer, zwei gepanzerte Fahrzeuge sowie ein Lastwagen mit Munition der russischen Kriegsverbrecher“ seien dank der Haubitzen bereits zerstört worden. Der ukrainische Verteidigungsminister sprach Frankreich seinen Dank für die Hilfe aus.

Streit in Italiens Koalition

Präsident Emmanuel Macron hat die CAESAR-Lieferung am 22. April angekündigt. Doch die Anpassung des französischen Modells an die Bedürfnisse der ukrainischen Armee sowie die Ausbildung von ukrainischen Soldaten auf dem Militärstützpunkt Canjuers in Südfrankreich hat vermutlich bereits vor der offiziellen Ankündigung begonnen. Das deutete der Generaldirektor der französischen Rüstungsbehörde Direc­tion Générale d’Armement (DGA), Joel Barre, bei einer Anhörung vor dem Se­nat an.

Die auf Lastwagen montierten Haubitzen mit einem Kaliber von 155 mm wurden demnach aus den Beständen des französischen Heers entnommen und nicht einer geplanten Lieferung an einen ausländischen Auftraggeber, wie es in der Presse zuvor geheißen hatte. Dem Protokoll der Anhörung, das am Wochenende veröffentlicht wurde, sind noch weitere Einzelheiten zu entnehmen. So berichtete Barre vor den Senatoren, dass das französische Rüstungsunternehmen Nexter das Kommandosystem der CAESAR-Geschütze für die ukrainische Armee angepasst habe. Über diese Möglichkeit hatte Präsident Macron bereits im März mit Selenskyj gesprochen. Nach den sechs bereits gelieferten CAESAR-Geschützen sollen noch weitere folgen; geplant sind laut der Ankündigung „zehn bis zwölf“. Das französische Heer verfügt noch über 70 CAESAR-Geschütze.

In Italien wird die Koalition von Ministerpräsident Mario Draghi derweil zunehmend vom Streit um die Ukrainepolitik belastet. Der frühere In­nenminister Matteo Salvini, Vorsitzender der rechtsnationalen Lega, hat für die kommenden Tage eine Reise zum russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigt. Um etwas für den Frieden zu tun, würde er „sogar zu Fuß“ nach Moskau gehen, sagte Salvini, dessen Partei nominell die zweitstärkste Kraft der Koalition ist.