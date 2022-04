Wer ist Viktor Medwedtschuk? : „Putins Mann in der Ukraine“

Der Politiker und Oligarch Viktor Medwedtschuk, der seit Jahren als „Putins Mann in der Ukraine“ gilt und der nach Beginn des russischen Angriffskriegs untergetaucht war, ist den ukrainischen Behörden ins Netz gegangen. Der Geheimdienst SBU nahm den 67 Jahre alten Medwedtschuk fest, als er, in eine Tarnuniform der ukrainischen Armee gekleidet, aus dem Land fliehen wollte. So hieß es jedenfalls in einer Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. In der Nacht zum Mittwoch spottete Selenskyj in seiner Ansprache über die Moskauer Behauptungen, die Vorfälle russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine seien von Kiew „inszeniert“ worden. Dann führte er als Beweis nicht inszenierter ukrainischer Erfolge die Festnahme des Politikers an.

Als „besonders zynisch“ bezeichnete Selenskyj, dass sich der Festgenommene einer Armeeuniform bedient habe: „Was für ein Krieger, was für ein Patriot.“ Da er Uniform getragen habe, müsse er nach Kriegsrecht behandelt werden. Der Präsident schlug vor, ihn „gegen unsere Jungs und Mädchen“, gegen ukrainische Kriegsgefangene in russischer Hand, auszutauschen.

Medwedtschuk spielte noch zu sowjetischer Zeit eine umstrittene Rolle als Rechtsanwalt, unter anderem als Pflichtverteidiger des regimekritischen Dichters Wasyl Stus, der später in einem Gulag-Lager ums Leben kommen sollte. Nach dem Ende der Diktatur gelang es dem Juristen, in die politische Elite des Landes vorzustoßen: 2002 wurde er Chef des Präsidialamts in Kiew. 2004 wurde seine Tochter Daryna getauft; Pate war Wladimir Putin, schon damals russischer Staatspräsident.

Nach Beginn des Donbass-Kriegs 2014 übernahm Medwedtschuk eine Rolle als Vermittler in Gesprächen mit Russland. In den letzten Jahren war er, privat Multimillionär, einer der Chefs der Oppositionspartei „Oppositionsplattform – Für das Leben“ (OPSSch), die im Parlament etwa zehn Prozent der Abgeordneten stellte. Die Partei galt als russlandfreundlich; allerdings hat der Kriegsausbruch innerparteiliche Konflikte ausgelöst. Nach einiger Zeit wurden die OpSSch und einige weitere Organisationen unter Berufung auf die Kriegssituation für die Dauer der Kampfhandlungen suspendiert.

Schon seit Mai 2021 war Medwedtschuk – als Nutznießer wirtschaftlicher Aktivitäten auf der annektierten Krim – in seiner Villa in Kiew wegen mutmaßlichen Hochverrats unter gerichtlich angeordnetem Hausarrest. Der proeuropäische Journalist und Politiker Serhij Leschtschenko sagte vor Jahren voraus, Selenskyjs Erfolg als Präsident werde davon abhängen, ob der den Einfluss Medwedtschuks, des „trojanischen Pferdes“ Moskaus, zurückdrängen könne. Medwedtschuks Ziel sei es, die Ukraine wieder zum Satelliten Russlands zu machen.