Vorbereitung auf Niederlagen : Putins Schwierigkeiten an der Front

Mit den Angriffen auf ukrainische Städte hat Putin zwar die radikale Kriegspartei in Russland vorerst zufrieden gestellt. Doch es sieht so aus, als solle die Bevölkerung auf neue Niederlagen vorbereitet werden.

Sieht sich mit einer zunehmend schwierigen Lage an der Front konfrontiert: Putin Bild: EPA

Die Verhängung des Kriegsrechts in den vier von Russland besetzten Gebieten der Ukraine durch Wladimir Putin hat vor allem symbolische Bedeutung. Sie sind ohnehin Kriegsgebiet, in dem angesichts der Schreckensherrschaft der Besatzer von Recht keine Rede sein kann

Der Erlass des russischen Präsidenten ist allerdings ein indirektes Eingeständnis, dass seine Armee in der Defensive ist.

Das Kriegsrecht, die Worte des Kommandeurs der „Spezialoperation“ Sergej Surowikin im russischen Fernsehen über eine „sehr schwierige Lage“ an der Front im Süden und die demons­trative Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Chersoner Gebiet wirken in der Kombination so, als solle die russische Öffentlichkeit auf weitere Gebietsverluste, womöglich gar auf eine Rückeroberung der Stadt Cherson durch die ukrainischen Streitkräfte vorbereitet werden.

Attacke auf die Zivilbevölkerung ändern die Lage nicht

Im Moment ist die radikale Kriegspartei in Russland noch begeistert über die Eskalation, die Putin mit den massiven Schlägen gegen die ukrainischen Städte und die Energieversorgung des Landes begonnen hat.

Aber die Attacken auf die Zivilbevölkerung ändern die Lage an der Front nicht zu seinen Gunsten. Kommt es zu den nächsten Niederlagen, werden sie weitere Maßnahmen fordern. Doch das steht im Widerspruch zu den Versuchen, die Heimatfront mit der Verkündung zu beruhigen, die Teilmobilisierung sei bald abgeschlossen.