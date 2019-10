Russlands Klimapolitik : Putin und Greta

Waldbrand in der Region Krasnojarsk in Sibirien Bild: dpa

Am Montag teilten die russischen Behörden mit, dass die letzten Waldbrände im Land gelöscht seien. Seit dem Sommer brannten in Sibirien mehrere Millionen Hektar Wald. Beißender Rauch verdunkelte in Städten wie Krasnojarsk und Irkutsk den Himmel. Erst nach Online-Empörung über tatenlose Behörden ordnete Präsident Wladimir Putin Löschoperationen an. Zugleich traten Flüsse über die Ufer. Andere führten so wenig Wasser, dass Boote im Schlamm stecken blieben.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Derlei kommt in Russland häufig vor. Besonders groß war aber in diesem Jahr das Ausmaß der Phänomene, die Fachleute mit dem Klimawandel in Zusammenhang sehen. Unter dem Eindruck der Katastrophen hat Putin den Klimawandel klarer als zuvor als Risiko benannt. Dass Russland Anfang voriger Woche dem Pariser Klimaschutzabkommen beigetreten ist, dürfte aber mehr mit Geo- und Wirtschaftspolitik zu tun haben als mit Klimaschutzabsichten.

Viertgrößter Treibhausgas-Emittent

Russland ist hinter China, den Vereinigten Staaten und Indien der viertgrößte Emittent von Treibhausgasen. Sein Wirtschaftsmodell ist auf Öl und Gas ausgelegt. Auch die Förderung von Kohle, die emissionsstarke Kraftwerke befeuert, soll wachsen. Dabei ist Russland vom Klimawandel besonders betroffen: Im Land stiegen die Temperaturen nach offiziellen Angaben zwischen 1976 und 2018 alle zehn Jahre um 0,47 Grad, zweieinhalbmal schneller als im weltweiten Durchschnitt.

Die Folgen sind dramatisch. Der Permafrost, ganzjährig gefrorener Boden, der mehr als die Hälfte der russischen Landfläche bedeckt, taut. Straßen, Schienen und Gebäude sacken ab. Torf trocknet aus und fängt leichter Feuer, Treibhausgase werden freigesetzt und beschleunigen die Erderwärmung. Das Ministerium für Natürliche Ressourcen und Umwelt befürchtet, dass Überschwemmungen, Dürren und Waldbrände zunehmen. Dabei könnten auch Rückstände von Tests mit Massenvernichtungswaffen freigesetzt werden.

In der Bevölkerung ist der Klimawandel aber gegenüber Themen wie der wirtschaftlichen Lage und der Korruption nachrangig. Das liegt auch an den Öl und Gas feiernden Staatsmedien, die vor allem anekdotisch berichten, wenn Eisbären Nahrung in menschlichen Siedlungen suchen. Umweltverschmutzung wird erst bei persönlicher Betroffenheit als Problem wahrgenommen, wie in Protesten gegen Müllkippen. Beim weltweiten Klimaaktionstag Ende September zählte Greenpeace „mehr als 650“ Teilnehmer in ganz Russland.

Sowjetherrscher hatten die wirtschaftliche Erschließung von Gebieten nördlich des Polarkreises forciert. Gleichsam in dieser Tradition hob Putin lange vor allem die Chancen der Erwärmung hervor. Er witzelte etwa, steigende Temperaturen seien gut für Nerz und Zobel. 2017 bezeichnete der Präsident den Klimawandel als Grund für Optimismus, da er wirtschaftliche Tätigkeiten im hohen Norden erleichtere. Der Ausbau der „Nördlichen Seeroute“ von der Barentssee zur Beringstraße, die jetzt im Sommer eisfrei ist, genießt Priorität. Güter aus Ostasien könnten so künftig Europa schneller erreichen als über den Suezkanal. Die Regierung will in den kommenden sechs Jahren mehr als zehn Milliarden Euro in die Entwicklung etwa von Häfen stecken.

Russland hatte das Pariser Abkommen von Ende 2015 zwar unterschrieben, aber das war es dann auch. Als Hort des Widerstands galt Russlands Unternehmer- und Industrieverband RSPP. Der stellte aber Anfang 2019 seinen Widerstand gegen das Abkommen ein und will sich nun lieber an einer sanften Umsetzung beteiligen.