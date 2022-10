Regierungsbildung in Italien : Zwanzig Flaschen Wodka für Berlusconi

Männerfreundschaft mit Pelzmütze: Wladimir Putin und Silvio Berlusconi im Februar 2003 in der Residenz des russischen Präsidenten in Zavidovo in der Nähe von Moskau Bild: Reuters

In ihrer Ratlosigkeit über Silvio Berlusconi nahm Giorgia Meloni am Dienstagabend Zuflucht zu einer Fabel: „Mit Berlusconi ist es wie mit dem Skorpion und dem Frosch.“ In dieser Geschichte bittet der erstere den letzteren, ihn huckepack mit über einen Fluss zu nehmen, und versichert, er werde schon nicht zustechen, andernfalls würde er ja auch selbst ertrinken. Nachdem der Skorpion dem Frosch mitten im Fluss dann doch den tödlichen Stich versetzt hat und beide untergehen, erklärt der Skorpion dem entsetzten Frosch, das Zustechen liege nun einmal in seiner Natur.

Der Stich des Skorpions Berlusconi ist aus der Froschperspektive Melonis dessen fortgesetzte Torpedierung des ge­meinsamen Projekts einer Mitte-rechts-Koalition unter Führung der ersten Frau im höchsten Regierungsamt. Danach kann der 86 Jahre alte Macho Berlusconi einfach nicht anders, als gegen eine gut vier Jahrzehnte jüngere Frau anzukämpfen, obwohl deren von ihm herbeigeführtes Scheitern auch sein eigenes bedeuten würde.

Grund für Melonis Entrüstung über Berlusconi war dessen Behauptung vom Dienstagvormittag, wonach das Justizressort im neuen Kabinett, wie von ihm gefordert, die ehemalige Senatspräsidentin Maria Elisabetta Casellati übernehmen werde, eine enge Vertraute Berlusconis aus dessen christdemokratischer Partei Forza Italia. Dabei hatten Berlus­coni und die designierte Ministerpräsidentin Meloni tags zuvor vereinbart, dass für den wichtigen Regierungsposten Carlo Nordio vorgesehen sei, ein angesehener Strafverfolger und Richter, der sich im Kampf gegen den Linksterrorismus und die politische Korruption einen Namen gemacht hat und der bei der vorgezogenen Parlamentswahl vom 25. September als Kandidat von Melonis Partei Brüder Italiens einen Sitz im Abgeordnetenhaus gewonnen hatte.

Melonis Partei residiert unter der Adresse der Neofaschisten

Zu dem Treffen mit Meloni am Montag war Berlusconi in die Parteizentrale der Brüder Italiens in der Via della Scrofa 39 im Herzen der Altstadt Roms gekommen. Die Adresse ist für die extreme Rechte Italiens von höchster historischer Bedeutung. Hier hatte Giorgio Almirante (1914 bis 1988), ein bekennender Rassist und treuer Weggefährte Benito Mussolinis bis zu dessen bitterem Ende vor einem Er­schießungskommando der Partisanen am 28. April 1945, im Jahre 1946 mit seinem neofaschistischen Movimento Sociale Italiano (MSI) Quartier bezogen.

Almirante führte die Partei von der Via della Scrofa aus mehr als vier Jahrzehnte lang. 1995 ging aus dem MSI dann die postfaschistische Alleanza Nazionale (AN) hervor, die Mussolinis Faschismus als das „absolute Böse“ verurteilte. Aus der AN wurde dann schließlich 2012, nach einer weiteren politischen Häutung, die rechtskonservative Partei Brüder Italiens. Dass Meloni mit ihrer Partei wieder den historischen Sitz des MSI bezog, kreiden ihr Kritiker als Beweis dafür an, dass sie es mit dem behaupteten absoluten Bruch mit dem Neofaschismus nicht so ernst meine, wie sie immer behaupte.

Jedenfalls war der Besuch Berlusconis bei Meloni in der Via della Scrofa Bußgang und Kniefall zugleich. Über die Jahre war es Brauch, dass der vierfache Ministerpräsident und milliardenschwere Unternehmer seine Mitstreiter und Bündnispartner in einer seiner opulenten Villen oder prächtigen Residenzen empfing: zum Zeichen seiner politischen und pekuniären Vormachtstellung. Im Dreierbündnis mit Melonis Brüdern Italiens, die mit 26 Prozent die Wahlen gewannen, und der rechtsnationalen Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini, die auf knapp neun Prozent kam, spielt Berlusconi mit seiner Forza Italia und deren lediglich acht Prozent Wählerstimmen aber nur noch die dritte Geige.

Berlusconis Wutzettel

Seinen Unmut, dass er nicht mehr wie früher seinen Willen durchsetzen kann, hatte Berlusconi bei der konstituierenden Sitzung des Senats am Donnerstag mit einem kuriosen Zettel zum Ausdruck gebracht. Darauf hatte er notiert, Meloni sei „rechthaberisch, überheblich, arrogant und beleidigend“. Den Wutzettel erfassten erwartungsgemäß die Kameras in der Senatsaula. Auf die von allen Medien verbreitete Notiz am Freitagabend angesprochen, erwiderte Meloni, es fehle ein wichtiges Attribut: „nicht erpressbar“.