Zeitenwende im Norden : Putin treibt die Neutralen in die NATO

Der Kreml hat sich hoffnungslos verkalkuliert. Der Kurswechsel Finnlands und Schwedens stellt sogar die deutsche Zeitenwende in den Schatten.

Die Finnen haben sich erklärt, und die Schweden werden ihnen wahrscheinlich umgehend folgen: Die NATO bekommt aller Voraussicht nach noch in diesem Sommer zwei neue Mitglieder, auf deren Beitritt man bis vor wenigen Monaten nicht allzu hohe Geldsummen gewettet hätte.

Doch Putins Überfall auf die Ukraine erschütterte auch die Staaten in Europas Norden, die jahrzehntelang darauf gesetzt hatten, dass für sie Neutralität bis hin zur „Finnlandisierung“ der beste Schutz vor Übergriffen Moskaus sei. Diese Überzeugung geriet schon mit der Eroberung der Krim durch Putin ins Wanken.

Der Angriff auf die ganze Ukraine veranlasst unsere nordischen Nachbarn nun zu einem fundamentalen Kurswechsel in der Außen- und Sicherheitspolitik, der sogar noch die deutsche Zeitenwende in den Schatten stellt.

Das lässt Putin wie einen blutigen Amateurstrategen aussehen

Die Absichtserklärung der Finnen zur möglichst umgehenden Aufnahme in die NATO lässt Putin ein weiteres Mal wie einen blutigen Amateurstrategen aussehen, der sich hoffnungslos verkalkuliert hat. Mit dem Einmarsch in der Ukraine bewirkte er genau das Gegenteil von dem, was er angeblich wollte: Die NATO ist präsenter denn je vor seiner Haustür.

Der Beitritt Finnlands und Schwedens, deren Streitkräfte schon seit Längerem an Manövern mit Mitgliedstaaten der NATO teilnehmen, stärkt sofort die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses und damit seine Abschreckungskraft. Das gilt besonders für den Ostseeraum, der nicht nur für die Sicherheit des Baltikums große Bedeutung hat.

Auch die Drohungen, mit denen Moskau Stockholm und Helsinki vom NATO-Beitritt abhalten wollte, erwiesen sich am Ende als kontraproduktiv. Es ist möglich, dass der Kreml den Aufnahmeprozess mit Provokationen aller Art und natürlich der altbekannten Einkreisungspropaganda begleitet. Die Wahrheit aber kann sie nicht verdecken: dass es Putins kriegerischer Imperialismus ist, der nun sogar zwei erzneutrale Länder unter den Schutzschirm der NATO flüchten lässt.