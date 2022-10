Angriffe auf Kraftwerke : Eine neue Phase in Putins Krieg

Angesichts der Niederlagen an der Front geht der Kreml nun mit den Schlägen gegen die Energieversorgung in der Ukraine zum Terror gegen die Zivilbevölkerung über.

Dunkles Kiew am 11. Oktober Bild: AFP

Was sich schon abgezeichnet hat, ist nun offensichtlich: Die bisher umfangreichsten russischen Luftangriffe auf die Ukraine vor einer Woche waren nicht (nur) Wladimir Putins Rache für den Anschlag auf sein Prestigeobjekt Krimbrücke, sondern der Beginn einer neuen Phase seines Kriegs gegen die Ukraine.

Angesichts der Niederlagen der russischen Armee auf dem Schlachtfeld soll vor dem Winter offenbar die Energieversorgung der Ukraine lahmgelegt werden. Das ist unverhüllter Terror gegen die Zivilbevölkerung, der einmal mehr zeigt, warum der Westen die Ukraine militärisch massiv unterstützen muss.

Es werden wieder mehr Menschen fliehen

Die Rücksichtslosigkeit, mit der Putin das Land unbewohnbar machen will, zeigt ein weiteres Mal, was den Ukrainern bei einem militärischen Sieg Russlands drohen würde. Es ist zu befürchten, dass der Kreml sich dann für den Widerstand gegen seinen Willen und all die Niederlagen rächen würde, die er hinnehmen musste.

Die EU muss sich nun sehr schnell darauf vorbereiten, dass im Herbst und Winter wieder deutlich mehr Menschen als in den vergangenen Monaten aus der Ukraine fliehen werden – vor den wiederkehrenden Angriffen, bei denen regelmäßig auch Wohnhäuser getroffen werden, ebenso wie vor Dunkelheit und Kälte. Zudem werden auch den noch funktionierenden Teilen der ohnehin schwer geschädigten ukrainischen Wirtschaft die Lebensgrundlagen entzogen.