Putins Rede vor Abgeordneten : „Wir haben noch gar nichts ernstlich begonnen“

Wenig im russischen Parlament entspricht den Gepflogenheiten demokratischer Staaten. Kritik am Präsidenten ist tabu, in Fragen von Krieg und Annexion ist Einstimmigkeit geboten, Oppositionelle erhalten als „Nationalverräter“ keine Mandate, sondern Strafen. Aber die parlamentarische Sommerpause gibt es auch in Russland, und vor der diesjährigen hat Präsident Wladimir Putin im Katharinensaal des Kremls die Führungen der Duma, des Unterhauses sowie der dortigen Fraktionen auf einen langen Krieg eingeschworen.

Dieselbe Kulisse hatte Putin am 21. Februar dazu gedient, vor der Anerkennung der „Volksrepubliken“ im Donbass als „Staaten“ seine in der Tiefe des Raumes auf Stühlen plazierten Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats faktisch auf seinen Kriegskurs zu verpflichten. Jetzt sah man Putin zwar an einem kreisförmigen Tisch mit seinem Parlamentspersonal sitzen, dieses hielt jedoch beträchtlichen Abstand zum Gastgeber. Zwar sind die (spärlichen) Pandemieschutzmaßnahmen mittlerweile in Russland aufgehoben worden, im Kreml gilt aber weiter das oberste Gebot, Putins Gesundheit zu schützen.

Der Präsident dankte den Abgeordneten für ihre Arbeit in schwieriger Zeit: Die am 24. Februar begonnene „Spezialoperation“ habe allen Machtvertretern abgefordert, „entschieden, abgestimmt und schnell zu handeln“, sagte Putin. Die Duma hat seine Aufgaben mit einer Vielzahl repressiver Gesetzentwürfe erledigt. Das ist seit Jahren üblich. Als russische Kritiker noch wagten, die Stimme zu erheben, bezeichneten sie das Unterhaus als „tollwütigen Drucker“. Diese Zeiten sind spätestens seit März, als drakonische Zensurgesetze in Kraft getreten sind, vorbei, doch das „Drucker“-Phänomen bleibt: Allein an diesem Mittwoch, dem letzten Arbeitstag vor der Pause, nickten die Abgeordneten zahlreiche Vorhaben ab. So soll, wer „unter Bedingungen eines bewaffneten Konflikts auf die Seite des Gegners überläuft“ oder „Söldner“ anwirbt, bis zu 20 Jahre in Haft kommen können.

Putin räumt Wirkung der Sanktionen ein

Gemeint sind damit nicht die Söldner, die in der Ukraine, in Syrien oder in Mali für Moskaus Interessen kämpfen, sondern die angeblichen Kämpfer gegen diese Interessen. Wer Zugang zu „Staatsgeheimnissen“ hat und unerlaubt ins Ausland fährt, soll künftig bis zu sieben Jahre in Haft kommen. Unter Vorwürfen, „Staatsgeheimnisse“ verraten zu haben, werden regelmäßig russische Forscher auf Betreiben des Inlandsgeheimdiensts FSB in Haft genommen. Im jüngsten Fall wurde vorige Woche der Physiker Dmitrij Kolker in einem Nowosibirsker Krankenhaus, wo er wegen Bauchspeicheldrüsenkrebs behandelt wurde, verhaftet und in das Moskauer FSB-Untersuchungsgefängnis Lefortowo verlegt, wo er am vergangenen Samstag starb.

Kolker hatte 2018 vor Studenten in China über Laserphysik referiert, und zuvor, wie sein Sohn berichtete, die Lehrinhalte eigens prüfen lassen, um keine „Geheimnisse“ zu verraten und bis zu 20 Jahre Haft zu riskieren. Zudem haben die Duma-Abgeordneten Gesetzentwürfe verabschiedet, die dem Staat mehr Kontrolle über russische Unternehmen geben, die Rüstungsaufträge erfüllen; dazu sollen die Angestellten künftig auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen arbeiten. Begründet wird dies mit der Notwendigkeit, Waffen herzustellen und zu reparieren. Russland stellt seine Wirtschaft weiter auf Krieg um.

Dass die Sanktionen dabei Russland „Schwierigkeiten“ bereiten, gab nun auch Putin zu, der seine eigene Formel mit deutschem Lehnwort wiederholte: „wirtschaftlicher Blitzkrieg“. Überhaupt war viel Wiederholung. So warf Putin dem Westen vor, „Terrorismus, Separatismus in Russland, innere destruktive Kräfte und die ‚fünfte Kolonne‘ in unserem Land zu unterstützen“. Der „kollektive Westen“, welcher „der Welt seine neue Weltordnung aufdrücken“ wolle, sei schuld am „Krieg“ in der Ukraine, werde aber in seinem Bestreben, Russland „einzudämmen“, scheitern. Denn „wir haben viele Anhänger, auch in den Vereinigten Staaten selbst, und in Europa, und noch mehr auf anderen Kontinenten und in anderen Staaten, und es werden immer mehr, da gibt es keinen Zweifel“.

Als Ziele der „Spezialoperation“ gab Putin den „Schutz des Donbass“ und die „Stärkung der Sicherheit Russlands selbst“ aus. Zur westlichen Unterstützung für die Ukraine sagte Putin, „wir hören heute, dass sie uns auf dem Schlachtfeld besiegen wollen“. Das sollten „sie“ nur versuchen, sagte Putin und fuhr fort: „Wir haben schon oft gehört, dass der Westen mit uns ‚bis zum letzten Ukrainer‘ kämpfen will.“ Diese Formulierung stammt indes aus dem russischen Staatsapparat selbst; auch Putin hat sie schon gebraucht, was dem Auftritt eine selbstreferentielle Note gab. „Das ist eine Tragödie für das ukrainische Volk“, ergänzte er über den Abnutzungskrieg, „aber es scheint, dass alles darauf hinausläuft. Aber alle sollen wissen, dass wir alles in allem noch gar nichts ernstlich begonnen haben.“