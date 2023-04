Besuch in Cherson : Wann war Putin in der Ukraine?

Dieses am 18. April 2023 von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik zur Verfügung gestellte Videostandbild soll Wladimir Putin bei einem Treffen mit den Kommandeuren der russischen Truppen in der Ukraine zeigen. Bild: dpa

Moskau beteuert, ein unangekündigter Besuch von Präsident Wladimir Putin bei seinen Invasionstruppen habe nach dem orthodoxen Osterfest stattgefunden. Am Dienstagmorgen veröffentlichte der Kreml eine Mitteilung dazu. Demnach soll die Reise in die im Herbst annektierten ukrainischen Gebieten von Cherson und Luhansk am Montag gewesen sein. Putin habe im „Stab des Truppenverbands ‚Dnjepr‘“ (so der russische Name des Flusses Dnipro) sowie im „Stab der Nationalgarde ‚Osten‘“ Berichte abgenommen und die Soldaten zum Osterfest beglückwünscht.

Kam er vor oder nach Ostern?

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Bilder zeigten, wie Putin Militärs die Kopie einer Ikone schenkte. Dem in Russland drangsalierten Newsportal „Agentstwo“ fiel auf, dass in Videoaufnahmen, die der Kreml zunächst veröffentlichte, Putin dazu sage: „Jetzt wird doch Ostern sein, ja?“ Die Journalisten vermuten daher, dass die Reise vor Sonntag stattfand, denn in der Nacht auf Sonntag besuchte Putin einen Gottesdienst in Moskau. Kurz darauf sei die Aufnahme des Kremls so geschnitten worden, dass der Anschein erweckt werde, Putin sage, dass schon Ostern sei.

Hintergrund ist, dass Putin lange nicht in die besetzten ost- und südukrainischen Gebiete reiste, wohl aus Sicherheitsgründen. Mitte März besuchte Putin dann Mariupol, ebenfalls ohne Ankündigung. Sein Sprecher, Dmitrij Peskow, hob nun hervor, das orthodoxe Osterfest werde doch 40 Tage lang gefeiert, jetzt sei die „Osterwoche“, daher sei die Annahme, die Reise habe vor Ostern stattgefunden, „einfach irrig“.

Den Journalisten fielen zudem die Namen zweier Militärs auf, die Putin laut Kreml Bericht erstatteten. Dass der Fallschirmjägerkommandeur Michail Teplinskij vor Putin aufgetreten sei, widerlege Gerüchte über dessen Ablösung; dass Putin Alexandr Lapin getroffen habe, bestätige Mitteilungen, dass der Generalleutnant an die Front zurückgekehrt sei.