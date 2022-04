Georgien, Syrien, Krim : Putin setzte schon immer auf Krieg

Als der Kreml im Sommer 1999 einen neuen Ministerpräsidenten präsentierte, war die Überraschung groß. Denn der Mann, zugleich als Kronprinz für die Nachfolge von Präsident Boris Jelzin auserkoren, war weitgehend unbekannt. Wladimir Putin, der Chef des Inlandsgeheimdiensts FSB, galt damals als ein politischer Niemand. Kaum jemand traute ihm zu, das zu erreichen, weshalb er ausgesucht worden war: Jelzin und seine Umgebung vor dem Verlust ihrer Reichtümer und vor Strafverfolgung zu schützen und zugleich den damaligen Gegnern des Kremls, die die Macht übernehmen wollten, eine Niederlage zuzufügen. Das waren der beliebte ehemalige Ministerpräsident Jewgenij Primakow und der ambitionierte Moskauer Oberbürgermeister Jurij Luschkow. Gegen sie schien der neue Regierungschef keine Chance zu haben.

Doch Putin besaß einen Vorteil. Er war bereit, Krieg zu führen. Zwar hatten die Russen nach dem verheerenden Waffengang der Jahre 1994 bis 1996 in Tschetschenien keine Lust auf einen weiteren Krieg, denn der jüngste hatte mit einer schmählichen Niederlage gegen die kleine Kaukasusrepublik geendet. Doch dramatische Ereignisse im September änderten diese Stimmung. Am 4. September explodierte eine Bombe in einer Militärsiedlung in der Stadt Bujnaksk in der Teilrepublik Dagestan, 64 Menschen kamen ums Leben.

Nur vier Tage später zerstörte eine Sprengladung einen Wohnblock in der Gurjanow-Straße in einem Vorort im Süden Moskaus, 94 Menschen wurden aus dem Schlaf in den Tod gerissen. Die russische Hauptstadt stand unter Schock. Panik griff um sich, als weitere vier Tage später ein weiterer Wohnblock in der Kaschira-Chaussee in Moskau durch eine Explosion völlig zerstört wurde. Diesmal gab es 119 Todesopfer. Nach einem weiteren Anschlag auf ein Wohnhaus im südrussischen Wolgodonsk am 18. September stieg die Gesamtzahl der Opfer auf mehr als 360.

Hat der russische Geheimdienst selbst die Anschläge verübt?

In allen Fällen wurde der Sprengstoff Hexogen als Tatmittel festgestellt. Obwohl es keine Belege dafür gab, richteten sich die Ermittlungen des FSB umgehend gegen tschetschenische Täter. Die Kaukasusrepublik hatte in den Jahren ihrer De-facto-Unabhängigkeit eine Willkürherrschaft militärischer Clanführer zu Tage gebracht, bewaffnete Gruppen verbreiteten Angst und Schrecken, die Zahl der Entführungen, mit denen Geld erpresst wurde, ging in die hunderte. Wut und Entrüstung waren entsprechend groß.

Schon bald gab es allerdings Zweifel, ob wirklich tschetschenische Täter die verheerenden Anschläge verübt hatten. Besonders ein Vorfall in der Stadt Rjasan, 200 Kilometer südlich von Moskau, nährte die Vermutung, es habe sich um eine Operation des FSB selbst gehandelt, um die Stimmung im Land zu drehen. Dort waren Männer beobachtet worden, die drei Säcke in den Keller eines Wohnhauses transportierten und dann in einem Auto mit abgeklebten Nummernschildern wegfuhren. Die alarmierte Polizei fand in den Säcken Hexogen, der Sprengmeister auch einen militärischen Zünder. Die rund 250 Bewohner wurden nachts schnell aus dem Haus in einen Kinosaal gebracht.