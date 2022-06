Überfall auf die Ukraine : Putins unbefristeter Krieg

Wladimir Putin würdigte am Freitag ein „denkwürdiges Datum“. Dem russischen Präsidenten ging es nicht um die hundert Tage Krieg respektive „Spezialoperation“ in der Ukraine. Ihm ging es darum, dass Russlands Nationaler Sicherheitsrat vor dreißig Jahren gebildet wurde. Unter dem Vorsitz des Präsidenten versammelt das Gremium Mitglieder der Staatsspitze. Kurz vor dem Überfall auf die Ukraine hatte Putin im Februar ihr Einverständnis zur Anerkennung der „Volksrepubliken“ im Donbass als „Staaten“ in einer Sitzung zu Protokoll nehmen lassen, die ausnahmsweise zum Teil im Staatsfernsehen gezeigt wurde: Kein Geheimdienstler, Minister oder Ermittler kann später behaupten, er habe gegen Putin aufbegehrt. „Eure kompetente, verantwortungsvolle, vielschichtige Arbeit ist heute besonders gefordert“, versicherte Putin nun seinen „geschätzten Kameraden“ in einem Glückwunschtelegramm.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Dass die „Spezialoperation“ am Freitag schon hundert Tage dauerte, sich damit nach dem Urteil des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko „hinzieht“, überspielte Putins Staatsfernsehen – das für siebzig Prozent der Russen die wichtigste Informationsquelle ist – mit Berichten über den russischen Katastrophenschutz, der in „befreiten“ Gebieten im Donbass Müll wegräume und auch sonst Gutes tue. Jüngst sagte Nikolaj Patruschew, der Sekretär des Sicherheitsrats, dass Russland bei der „Spezialoperation“ keinen Fristen hinterherjage, und Verteidigungsminister Sergej Schojgu behauptete, die russischen Truppen verlangsamten „bewusst“ ihr „Angriffstempo“, um „zivile Opfer zu vermeiden“.

Einen für Moskauer Verhältnisse unüblichen Anflug von Selbstkritik zeigte der Duma-Abgeordnete Wladimir Schamanow, ein früherer Kommandeur der Luftlandetruppen, der sagte, „einer der wichtigsten Fehler“ der russischen Armee in der Ukraine sei die Annahme gewesen, „dass wir mit Blumen empfangen werden“. Das bezog sich offenbar auf die gescheiterten Offensiven zu Kriegsbeginn. Jetzt habe man den Fehler überwunden, „aber es bleibt uns noch viel zu tun“, sagte Schamanow und versah die von Putin ausgegebenen Kriegsziele, die Ukraine zu „demilitarisieren“ und „entnazifizieren“, mit neuem Zeithorizont: Das könne „fünf bis zehn Jahre“ dauern.

Laut dem exilrussischen Nachrichtenportal „Medusa“ hat Putins Präsidialverwaltung die staatlichen und kremlnahen Medien aufgefordert, das Hundert-Tage-Thema nicht hervorzuheben. Die Aufmerksamkeit auf „Daten, die mit dem Krieg zusammenhängen“, zu lenken könne „die Russen dazu bringen, über Ziele und Erfolg der Invasion nachzudenken“, zitierte „Medusa“ einen Gesprächspartner in der Präsidialverwaltung. Es sei „zu diesem Datum fast nichts vorzuweisen“, so der Gesprächspartner weiter. „Man kann sagen, dass irgendwelche Siedlungen eingenommen worden sind, aber den Leuten sagen die Namen nichts.“ Man könnte einwenden, dass die Kontrolle über mittlerweile ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets einschließlich der Städte Cherson und nun auch Mariupol nicht wenig ist; vor dem Überfall waren es in Gestalt der „Volksrepubliken“ und der 2014 annektierten Krim nur sieben Prozent. Doch sei den Russen vor der „Spezialoperation“ erzählt worden, die Ukraine sei ein „schwacher Staat“, zitierte „Medusa“ einen kremlnahen Gesprächspartner. „Jetzt stellt sich heraus, dass es nicht gelingt, sie schnell zu besiegen.“

Putin kämpft um Rückhalt an der Heimatfront

Der Kreml reagiert auf derlei Widersprüche und hohe Verluste mit Auszeichnungen und Belobigungen von „Massenheldentum“. Ende Mai wurden Aufnahmen verbreitet, auf denen Putin in weißem Kittel angeblich in einem Krankenhaus zwei Männer traf, die in der „Spezialoperation“ verwundet worden seien; sie wiesen indes keine sichtbaren Verletzungen auf, und auch sonst weckte der Vorgang das Misstrauen zahlreicher Social-Media-Nutzer. Offenkundig ging es darum, Putin als Kümmerer zu zeigen.