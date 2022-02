Putin ordnet Entsendung von Truppen in die Ostukraine an

Luhansk und Donezk : Putin ordnet Entsendung von Truppen in die Ostukraine an

Russlands Präsident schickt Truppen in die abtrünnigen Regionen. Zuvor hatte er die Separatistengebiete als unabhängig anerkannt. Die EU kündigt Sanktionen an.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in die Ostukraine angeordnet. Die Einheiten sollen in den von Moskau nun als unabhängige Staaten anerkannten „Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ für Frieden sorgen, wie aus einem Dekret hervorgeht, das der Kremlchef am späten Montagabend in Moskau unterzeichnet hat.

Zuvor hatte Putin entschieden, die Separatistengebiete im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen. Diese Entscheidung sei überreif, sagte Putin in einer am Abend ausgestrahlten Rede an das russische Volk. Er bat die beiden Kammern des russischen Parlaments, die zu diesem Zwecke am heutigen Dienstag zu Sondersitzungen zusammentreten, die Entscheidung zu unterstützen und Kooperationsabkommen mit den beiden Republiken zu ratifizieren. Die Verträge würden in kürzester Zeit vorgelegt.

Putin begründete seine Entscheidung mit angeblichen Angriffen der Ukraine auf die sogenannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk. Das durch den „Staatsstreich“ 2014 in der Ukraine an die Macht gekommene nationalistische und neonazistische „Regime“ kenne für diese Konflikte keine andere Lösung als Gewalt. Putin forderte die ukrainische Führung auf, die angeblichen Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen. Andernfalls trage sie die volle Verantwortung für alles weitere Blutvergießen.

Eine westliche „Kolonie mit einem Marionettenregime“

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte Putin zuvor vor einer Anerkennung der „Volksrepubliken“ gewarnt. Ein solcher Schritt stünde „im krassen Widerspruch“ zu den Minsker Abkommen und wäre ein „einseitiger Bruch“ dieser Vereinbarungen seitens Russlands. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell drohte Moskau nach einem Rat der EU-Außenminister mit Konsequenzen: „Wenn es eine Anerkennung gibt, werde ich die Sanktionen auf den Tisch legen, und die Minister werden entscheiden.“ Er wolle die Minister einberufen, damit dies geschehen könne. Mehrere Diplomaten wiesen jedoch darauf hin, dass Borrell seinen überraschenden Vorstoß vorher nicht abgesprochen habe. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel teilten gemeinsam mit: „Die Union wird mit Sanktionen gegen jene reagieren, die in diesen illegalen Akt verwickelt sind.“ Damit stuften sie Borrells Androhung von Wirtschafts- und Finanzsanktionen zu Maßnahmen gegen Einzelpersonen herab.

Die Lage im Donbass nahm den kleinsten Teil in Putins Ansprache am Abend ein. Über die Ukraine sagte er, diese sei von Russland geschaffen worden. Er stellte den ukrainischen Staat als vollständig von außen gesteuert dar. Das Land sei eine westliche „Kolonie mit einem Marionettenregime“, in der gegen die russischsprachige Bevölkerung eine Politik der „Zwangsassimilierung“ geführt werde.

Putin behauptete in seiner Rede, die Ukraine strebe mit Unterstützung des Auslands nach Atomwaffen. Sie habe dafür wegen des sowjetischen Erbes die Voraussetzungen. Tatsächlich lagerte bei Ende der Sowjetunion ein Teil des sowjetischen Atomwaffenarsenals auf ukrainischem Boden. Das Land gab diese Waffen ab und erhielt dafür im Gegenzug im Budapester Memorandum 1994 von den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Russland die Garantie seiner territorialen Unversehrtheit. In Wirklichkeit strebt die Ukraine nicht nach Atomwaffen.

Der Rede Putins war am Nachmittag eine Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrates Russlands unter seiner Leitung vorausgegangen. Während dieses im Fernsehen übertragenen Treffens sagte Putin, es gebe keine Aussicht mehr auf Verwirklichung der Minsker Vereinbarungen zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine. Die Anerkennung der Gebiete sei eng verbunden mit Fragen der globalen Sicherheit. Denn „die Verwendung der Ukraine als Instrument des Konflikts mit Russland ist für uns natürlich eine ernsthafte, sehr große Bedrohung“, sagte Putin.

Putin sagte in der Sitzung auch, der amerikanische Präsident Joe Biden habe erklärt, dass man nicht vorhabe, die Ukraine „morgen“ in die NATO aufzunehmen. Auch sei für Biden ein „Moratorium möglich, denn sie denken, dass die Ukraine heute nicht bereit ist“. Doch sei das „kein Nachgeben uns gegenüber“, sagte Putin an die Adresse der Amerikaner, „sondern einfach die Realisierung eurer Pläne. Ihr denkt, dass man abwarten sollte und die Ukraine auf den NATO-Beitritt vorbereiten.“ So komme Amerika Russland nicht entgegen.

Dem Sicherheitsrat gehören die für Sicherheitsfragen wesentlichen Minister sowie die Chefs der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden an. Sie alle sprachen sich bei dem einer Inszenierung gleichenden Treffen für die Anerkennung der „Volksrepubliken“ aus. Der Sekretär des Sicherheitsrats, Nikolaj Patruschew, sagte, für Russland ergäben nur Verhandlungen mit „den USA“ Sinn. „Alle anderen werden das tun, was die USA sagen. Die NATO, die OSZE, die EU und so weiter.“ Verteidigungsminister Sergej Schojgu sagte über eine Zusammenziehung ukrainischer Truppen im Donbass, entweder strebe Kiew eine „Provokation“ an oder eine „gewaltsame Lösung“. Innenminister Wladimir Kolokolzew schlug Putin in der Sicherheitsratssitzung vor, die „Volksrepubliken“ nicht entlang der gegenwärtigen Kontaktlinie, sondern in den administrativen Grenzen der ukrainischen Gebiete anzuerkennen, und sprach von einer „Okkupation durch die Streitkräfte der Ukraine“.

Der erste stellvertretende Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Internationale Angelegenheiten, Wjatscheslaw Nikonow, sagte, in dieser Anerkennungsvariante werde Russland Kiew womöglich „nachdrücklich bitten“, die Gebiete zu räumen. Es gebe auch die Variante, sagte Nikonow weiter, die Grenzen der „Volksrepubliken“ gar nicht zu bestimmen und so zu zeigen, dass man Letztere als „über ihre eigenen Grenzen hinausgehend erachtet“.