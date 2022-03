Belagerung Mariupols : Eine Stadt wird ausradiert

„Terror, an den man sich noch jahrhundertelang erinnern wird“: Freiwillige schaufeln am Wochenende Gräber in Mariupol. Bild: Reuters

Mit jedem, dem es gelingt, aus Mariupol zu fliehen, mehren sich die Zeugnisse über das Grauen in der seit mehr als drei Wochen belagerten und vom Mobilfunknetz abgeschnittenen Stadt. „Hunderttausende Menschen sind immer noch in der Hölle“, schreibt Nadeschda Suchorukowa am Sonntag in ihrem Kriegstagebuch, das sie auf Facebook veröffentlicht. Ihr selbst ist es vor wenigen Tagen gelungen, die Stadt zu verlassen. Am 26. Februar, zwei Tage nach Kriegsbeginn, schrieb sie noch: „Wir sind stark. Wir werden das aushalten.“

Am Sonntag dann: „Jeden Tag wird es für sie [die Menschen in Mariupol] schwieriger zu überleben.“ In den Tagen dazwischen beschreibt sie den unaufhörlichen Bombenhagel, die Leiche des Mannes ihrer Freundin, „mit zerschmettertem Kopf und unnatürlich angewinkeltem Bein“, die Lethargie, die sie nach Tagen und Nächten im dunklen Keller überkam, das Leben ohne Strom, Wasser, Heizung und Handyempfang, das Gassigehen mit dem Hund zwischen Angriffen und Ausgangssperre.

„Im Keller schrie jemand vor Angst“

Über den letzten Angriff, den sie in Mariupol erlebte, berichtete sie am 19. März: „Der Boden sackte ein, das Haus bebte, jemand im Keller schrie vor Angst. [. . .] Als ich morgens sah, was von unserem Garten übrig war, war ich gefühllos. Ich stand nur da und schaute. Das war nicht meine Stadt.“ Nach dem Besuch einer Geburtsklinik mit einer Freundin am vergangenen Freitag notierte Suchorukowa: „Und Frauen gebaren. Ohne Licht und Wasser, im kalten Kreißsaal und während die Bomben fielen. Als der Station das Essen ausging, begannen die Ärzte, ihre Vorräte an die Frauen in Wehen zu geben.“ Brot gebe es nirgendwo zu kaufen. „Es konnte überhaupt nichts gekauft werden. Zuerst wurden die Geschäfte geschlossen, dann wurden sie ausgeraubt.“

Im Telegram-Kanal „Mariupol jetzt“ reihen sich Fotos zerstörter Wohnhäuser aneinander, darunter meist die Bemerkung, in welcher Straße das Haus liegt. Im Westen gibt es viele Solidaritätsbekundungen und Mitgefühl für Mariupol: Italien will das vorige Woche bei einem Bombenangriff zerstörte Stadttheater, unter dem noch immer Zivilisten festsitzen sollen, wieder aufbauen, Griechenland eine Geburtsklinik, die schon zuvor angegriffen worden war. Am Sonntag soll Russland eine Kunstschule beschossen haben, in der 400 Menschen Schutz gesucht hatten; die Zahl der Opfer ist bislang nicht bekannt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Abend danach in Bezug auf die Belagerung von Mariupol von „Terror, an den man sich noch jahrhundertelang erinnern wird“.

Mehr als 39.000 Menschen seien in der vergangenen Woche mit privaten Fahrzeugen aus der Stadt in Sicherheit gebracht worden, schrieb der Stadtrat von Mariupol am Montag auf Telegram. „Vielen Dank an alle, die geholfen haben, den Korridor zu organisieren, der Zehntausende Einwohner gerettet hat.“ Doch viele der 400.000 Bewohner harren noch immer in Mariupol aus. Immer wieder scheitern Versuche, die Stadt mit Lebensmitteln und Hilfsgütern zu versorgen, an fortwährendem Beschuss durch die russischen Truppen. Ihor Schowkwa, Sicherheitsberater Selenskyjs, sprach am Montag im ZDF von einem „Völkermord“. Die Stadt sei eingekreist, alle 15 Minuten schlügen russische Raketen ein.

Ein Ultimatum Moskaus zur Übergabe der belagerten Stadt hatte die Ukraine noch vor Ablauf der Frist am Montag abgelehnt. „Von einer Kapitulation und einer Niederlegung der Waffen kann keine Rede sein“, äußerte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk gegenüber der „Ukrainska Prawda“. Russland hatte davon gesprochen, all jene, die die Waffen niederlegten, unbehelligt ziehen zu lassen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach am Montag in Brüssel abermals von „massiven Kriegsverbrechen“, die Russland in Mariupol begehe.

Einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Ausmaße der russischen Belagerung bekannt wurden, hat der Videojournalist der Nachrichtenagentur AP, Mstyslav Chernov. Gemeinsam mit seinem Kollegen, dem AP-Fotografen Evgeniy Maloletka, war einer der letzten für ausländische Medien berichtende Journalist, der die humanitäre Katastrophe in Mariupol dokumentierte. Dann brachten sie ukrainische Soldaten aus der Stadt – um zu verhindern, dass russische Soldaten die beiden festsetzten und zu Falschaussagen zwängen, die ihre ganze Arbeit zunichte machten. So beschreibt Chernov es in einem am Montag veröffentlichten Protokoll von AP.