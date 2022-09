Russland : Putin nimmt nicht an Trauerfeier für Gorbatschow teil

Russlands Präsident Wladimir Putin wird der staatlichen Trauerfeier für den ehemaligen sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow am Samstag fernbleiben. Dies teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau mit, wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtete. Die Trauerfeier werde „Elemente eines Staatsbegräbnisses“ enthalten, beispielsweise eine Ehrenwache. Genauere Details nannte er nicht.

Peskow verwies zur Begründung für das Fehlen Pusins auf einen eng getakteten Zeitplan. Der Präsident sei auf Dienstreise in Kaliningrad und könne deshalb nicht teilnehmen. Er werde sich aber am Donnerstag persönlich im Moskauer Zentralkrankenhaus von Gorbatschow verabschieden. Dort war der letzte Präsident der Sowjetunion am Dienstag nach längerer Krankheit im Alter von 91 Jahren gestorben.

Während Politiker im Westen dessen Verdienste um den Frieden und die Wiedervereinigung Deutschlands lobten, fielen die Reaktionen in Russland gemischt aus. Viele Politiker machten den ehemaligen Staatschef für den Zerfall der Sowjetunion verantwortlich.

Trauerbeflaggung in Berlin

Die Trauerfeier für Gorbatschow soll am Samstag im „Haus der Gewerkschaften“ in Nachbarschaft des Kremls stattfinden. Anschließend soll der frühere sowjetische Staats- und Parteichef auf dem Neujungfrauenfriedhof neben seiner Frau Raissa beigesetzt werden.

Aus Anlass der Trauerfeier wurde in Berlin für Samstag Trauerbeflaggung angeordnet. „Wir möchten die Verdienste unseres Ehrenbürgers Michail S. Gorbatschow für die politische Wende in der DDR angemessen würdigen“, erklärte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Donnerstag in der Hauptstadt.

Gorbatschow habe mit der Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-Vertrags den Weg zur deutschen Wiedervereinigung und zu einem geeinten Berlin mit bereitet, sagte Spranger. Für seine Verdienste erhielt er 1992 die Berliner Ehrenbürgerwürde.