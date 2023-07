Aktualisiert am

In Moskau denken sie, dass Scholz genauso befehlen könnte wie Putin. Der frühere russische Diplomat Bondarjew warnt deshalb vor gefährlichen Missverständnissen.

Herr Bondarjew, Sie waren russischer Diplomat in Genf, bevor Sie aus Protest gegen den Ukrainekrieg kündigten. Was hat sich in Russland durch die Meuterei Prigoschins verändert?

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Die Leute haben gemerkt, dass es nicht so schwer ist, Putin loszuwerden. Wenn die Wagner-Truppen die wichtigsten Regierungsgebäude und Fernsehstationen in Moskau eingenommen hätten, wäre Putin abgeschnitten gewesen. Offenbar wollte Prigoschin das nicht, vielleicht hat er keine politischen Ambitionen.

Aber er hat Putin erniedrigt.

Ja, und ein schwacher Anführer ermuntert immer andere machthungrige Menschen, ihn anzugreifen. Wahrscheinlich wird Putin versuchen, auf alte Unterstützer und Freunde zu setzen, aber damit wird er andere frustrieren, die Reformen wollen. Er wird versuchen, zu zeigen, dass sich nichts verändert hat. Aber die Unzufriedenheit wird schnell wachsen.