Putin und der Zweite Weltkrieg : Hitler, Stalin und der böse Westen

Durch historische Umdeutungen legt sich Putin mit Polen an: Das Land habe gemeinsame Sache mit Hitler gemacht, behauptet er etwa. Warschau weist seine Darstellungen zurück – keine guten Vorzeichen für 2020 und das Gedenken an 75 Jahre Kriegsende.

Der russische Präsident Waldimir Putin bei einer Sitzung in Moskau am 25. Dezember 2019: Mit seinen Äußerungen über Polen und Deutschland sorgt er für Unruhe. Bild: AFP

In den vergangenen Tagen hat sich Russlands Präsident mehrfach über Polen erregt: Rechtfertigungen des Hitler-Stalin-Pakts prägten Wladimir Putins Jahrespressekonferenz in Moskau am Donnerstag voriger Woche, ein Treffen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in Sankt Petersburg tags darauf sowie eine Sitzung im Verteidigungsministerium am Dienstag.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Der Anlass für Putins Empörung ist schon mehr als ein Vierteljahr alt: eine Resolution des Europaparlaments vom 19. September „zur Bedeutung des europäischen Geschichtsbewusstseins für die Zukunft Europas“. Unter anderem verurteilt sie „sämtliche Ausdrucksformen und jegliche Verbreitung totalitärer Ideologien wie des Nationalsozialismus und Stalinismus“.

Auch die russische Führung wird kritisiert. Sie ist vor gut fünf Jahren – in Abweichung von einer früheren, offiziellen Position – dazu übergegangen, die Verantwortung für den Hitler-Stalin-Pakt dem Westen und Polen eine Mitschuld am Zweiten Weltkrieg zuzuweisen.

Gemeinsame Sache mit Hitler?

Nach Annahme der Resolution hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums dem Europaparlament „grobe Geschichtsfälschung“ vorgeworfen und eine Gleichsetzung von NS-Deutschland und Sowjetunion gerügt. Nun verleiht Putin der Resolution durch lange und teils wütende Ausführungen (im Verteidigungsministerium gebrauchte er Flüche) höchste Weihen. In seinen Darlegungen erscheint die Sowjetunion als letzter Staat Europas, der einen „Nichtangriffspakt“ mit NS-Deutschland abgeschlossen habe.

Zudem behauptet der Präsident, die Sowjetunion, die nach Hitlers Angriff auf Polen dessen Ostteil besetzte, habe „Polen in Wirklichkeit nichts weggenommen“. Polen warf er auch einen „ersten Schritt zum Genozid, zur Vernichtung des europäischen Volkes“ vor sowie, mit Hitler gemeinsame Sache gemacht zu haben.

Polnische Truppen besetzten zwar nach dem Münchner Abkommen zur Zerschlagung der Tschechoslowakei den seit 1918 umstrittenen tschechoslowakischen Teil des Gebiets Teschen. Doch wirkt der Versuch, Polen zum Schuldigen zu machen, angesichts der Dimensionen der Verbrechen Hitlers und Stalins maßlos und obszön.

Zugleich äußerte Putin vor den GUS-Spitzen großes Verständnis für die deutsche Befindlichkeit nach dem Versailler Vertrag, sprach etwa von einer „Beraubung Deutschlands“. Ein starker, aber erniedrigter Staat, der seine „natürlichen“ Grenzen wiederherstellen wolle, sei Putins leidender Held und ein „pharisäischer Westen“ der Antiheld, schrieb der Publizist Kirill Rogow nun: Putins Grundidee sei es, dem Westen zu verwehren, unter dem Deckmantel des Völkerrechts solchen Staaten Grenzen zu setzen.

Putin will seine Sichtweise durchdrücken

Diese Logik wirft nach Krim-Annexion und Ostukraine-Aggression neue Fragen auf; manche vermuten eine neue Revision mit Blick auf Weißrussland, mit dem gerade zäh über „tiefere Integration“ verhandelt wird.

Die Regierung in Warschau wies Putins Darstellungen zurück. Der Eklat lässt für das kommende Gedenkjahr (im Mai ist das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren zu feiern) neuen Streit erwarten. Zur Parade auf dem Roten Platz hat sich unter anderen der französische Präsident Macron angekündigt, dem es um ein neues Miteinander mit Putin geht.

Der aber will seine Sicht der Vergangenheit durchdrücken. Im Verteidigungsministerium wütete Putin, Leute der „gleichen Sorte“, die damals mit Hitler verhandelt hätten, entfernten nun in Ländern wie Polen Denkmäler für Rotarmisten. „Das müssen wir im Auge behalten, unter anderem die Vertreter der Streitkräfte“, drohte er.

Die Sowjetunion habe den Westen bei Nuklearwaffen immer eingeholt, jetzt sei man in der „einzigartigen“ Lage, vorne zu liegen. Als Beleg zählte Putin Waffen auf, deren Funktionsfähigkeit indes teils fragwürdig ist.