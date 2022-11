Russischer Rückzug aus Cherson : Putin lässt die anderen reden

Aktualisiert am

Es ist erst eineinhalb Monate her, dass Russlands Präsident die Annexion vier weiterer ukrainischer Gebiete feierte. Die Bewohner von Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja würden „auf immer unsere Bürger“, sagte Wladimir Putin während der Anschlusszeremonie im Kreml. Mit den vier Oberhäuptern der Besatzer skandierte er „Rossija“, Russland. Anschließend versprach Putin auf einem sogenannten Demonstrationskonzert auf dem Roten Platz, „alles“ dafür zu tun, „unsere Brüder und Schwestern“ in den annektierten Gebieten zu unterstützen. „Der Sieg wird unser sein!“

Schon damals gab es daran Zweifel. Die Gebietshauptstadt Saporischschja war nur für russische Raketen erreichbar. Im Gebiet Cherson machten die Ukrainer Fortschritte. Jetzt zeichnet sich ab, dass Putins „alles“ zu wenig ist, die einzige Gebietshauptstadt zu halten, die seine Invasionstruppen seit Ende Februar neu erobern konnten. Die Ankündigung des Rückzugs auf das südliche Ufer des Flusses Dnipro überließ Putin am Mittwoch seinen Untergebenen.

Das Staatsfernsehen zeigte den Kommandeur der Invasionstruppen, Sergej Surowikin, mit einem Bericht für Verteidigungsminister Sergej Schojgu. Surowikin meldete erst Erfolge, eine „stabilisierte Lage“, abgewehrte Angriffe, hohe Verluste der Gegner. Erst dann schilderte er die Lage auf dem nördlichen Ufer des Dnipros als aussichtslos und schlug den Rückzug vor, um Soldatenleben zu schonen. „Einverstanden“, sagte Schojgu.

Die Entscheidung ist nicht bloß Militärtaktik. „Russland ist für immer hier“, verkündete Andrej Turtschak, Generalsekretär der Machtpartei „Einiges Russland“, Anfang Mai auf Besuch in Cherson. Putin selbst machte im Juni klar, dass er es als seine Mission erachtet, ukrainische Gebiete wie Cherson zu Russland „zurückzuholen“. Anfang November berichtete das exilrussische Newsportal „Medusa“ unter Berufung auf das Kreml-Umfeld, die Aufgabe Chersons sei „das wahrscheinliche, aber unerwünschte Szenario“. Letztlich müsse das Putin entscheiden.

Putin besucht Hirnforscher

Dazu zählte nun offenkundig auch, dass Schojgu und Surowikin die Entscheidung zu verkörpern hatten. Der Oberbefehlshaber, Putin, ließ sich derweil von Menschen in weißen Kitteln durch ein „Hirn- und Neurotechnologiezentrum“ in Moskau führen. Zudem unterzeichnete Putin einen Erlass zu „Grundlagen der Staatspolitik zur Bewahrung und Stärkung traditioneller russischer geistlich-sittlicher Werte“.

Erst am Abend holten ihn die Ereignisse in Cherson ein: Mit Kirill Stremoussow war ein führender Kollaborateur in dem Gebiet umgekommen. Ein Verkehrsunfall, hieß es. Stremoussows gepanzerter Wagen soll zwischen Cherson und der Krim auf russisch besetztem Gebiet mit einem Lastwagen kollidiert sein. Gezeigt wurden das Wrack des Wagens und Blut auf dem Asphalt, aber kein Lastwagen.

Stremoussow muss viel gewusst haben über die Besatzungszeit und wies eine wechselhafte Vita auf. Er verkaufte einst Fischfutter, versuchte sich dann in Cherson als prorussischer Blogger und Politiker. Nach der Invasion wurde er stellvertretender Leiter der Besatzungsverwaltung, trat ständig im russischen Staatsfernsehen auf. Auch bei Putins Annexionszeremonie war Stremossuow dabei, wenn auch nicht auf der Bühne. Jetzt verlieh Putin ihm postum den „Mut-Orden“.

Von Cherson zu Napoleon

Zur angekündigten Aufgabe Chersons äußerte sich der Präsident auch am Donnerstag nicht, widmete sich dem Tagesgeschäft. Putins Sprecher bestätigte bloß, dass der Präsident nicht nach Bali zum G-20-Gipfel reisen werde. Damit hatte indes kaum jemand mehr gerechnet. Derweil wurde Putins Personal bemüht, die Abzugsentscheidung zu rechtfertigen. Andrej Turtschak schrieb auf Telegram, „unseren Jungs“ in Cherson habe gedroht „jeden Moment von der Versorgung abgerissen zu werden“.