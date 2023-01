Krieg gegen die Ukraine : Putin kündigt Feuerpause über orthodoxe Weihnachten an

Er wies das Verteidigungsministerium an, von Freitagmittag bis in die Nacht auf Sonntag die Kämpfe einzustellen. Die Ukraine lehnte dies ab – vor einer Feuerpause müssten die russischen Truppen die Ukraine verlassen.

Angesichts des bevorstehenden orthodoxen Weihnachtsfests hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine anderthalbtägige Feuerpause in der Ukraine angekündigt. Putin wies das russische Verteidigungsministerium an, von Freitagmittag bis in die Nacht auf Sonntag die Kampfhandlungen im Nachbarland einzustellen, wie aus einer Kreml-Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Die Ukraine lehnte eine Feuerpause unter russischer Besetzung ab – vor einer Feuerpause müssten die russischen Truppen die Ukraine verlassen, äußerte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Zuvor hatte sich bereits das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, dafür ausgesprochen, dass zun orthodoxen Weihnachtsfest die Waffen schweigen. „Ich, Kirill, Patriarch von Moskau und ganz Russland, rufe alle Seiten, die an dem internen Konflikt beteiligt sind, dazu auf, das Feuer einzustellen“, hieß es in einem Aufruf Kirills. Vom 6. Januar um 12.00 Uhr bis 7. Januar um 24.00 Uhr solle es möglich sein, dass „die Gläubigen die Messen an Heiligabend und am Tag von Christi Geburt besuchen können“. Die Ostkirchen feiern Weihnachten nach dem julianischen Kalender am 7. Januar.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist es der erste Aufruf Kirills zur zumindest befristeten Einstellung von Kampfhandlungen. Kirill gilt als enger Vertrauter Putins und hat den Krieg als Feldzug gegen das Böse gerechtfertigt. Nach der Mobilmachung im Herbst versprach er russischen Soldaten die Absolution. Der Tod in diesem Krieg sei eine Art Opfergang, mit der die Person „alle Sünden abwäscht“, sagte er damals. Zuletzt saß er bei einer erweiterten Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums mit Generälen in einem Saal.

Kiew lehnte den Aufruf Kirills ab. „Es ist eine zynische Falle und ein Element der Propaganda“, schrieb der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, auf am Donnerstag auf Twitter. Die russisch-orthodoxe Kirche sei auch keine Autorität in der weltweiten Orthodoxie und trete lediglich als „Kriegspropagandist“ auf. Podoljak unterstellte dem Moskauer Patriarchat Aufrufe zum Genozid an den Ukrainern.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte in einem Telefonat mit Putin eine „einseitige Waffenruhe“, wenngleich aus der Mitteilung des türkischen Präsidialamtes nicht eindeutig hervorging, dass er sich dabei an die russische Seite richtete.