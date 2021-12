Jährliche Pressekonferenz : Putin kündigt Gespräch über „Sicherheitsgarantien“ an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat auf seiner Jahrespressekonferenz am Donnerstag gesagt, die ersten westlichen Reaktionen auf die russischen Forderungen nach „Sicherheitsgarantien“ an Washington und die NATO seien „insgesamt eher positiv“. Anfang kommenden Jahres solle es im schweizerischen Genf erste Gespräche geben, gab Putin bekannt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Das konkretisierte eine Aussage von Außenminister Sergej Lawrow vom Mittwoch, Russland und die Vereinigten Staaten würden im Januar die erste Runde bilaterale Gespräche über die „Sicherheitsgarantien“ führen; dazu hätten Jurij Uschakow, Putins außenpolitischer Berater, und der Nationale Sicherheitsberater des amerikanischen Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, mehrere Gespräche geführt. Die Vertreter seien auf beiden Seiten schon benannt. Später, ebenfalls noch im Januar wolle man über die von der NATO geforderte Abkommen verhandeln, sagte Lawrow weiter.

„Gehirnwäsche der Bevölkerung“

Putin erhob nun neuerlich Vorwürfe an die Ukraine und den Westen. Man habe den Eindruck, dass Kiew womöglich eine Militäroperation gegen die prorussischen „Volksrepubliken“ im Donbass vorbereite und Russland „vorher gewarnt wird: Mischt euch nicht ein, schützt diese Leute nicht“, sonst gebe es „neue Sanktionen“. Russland müsse vorbereitet sein, sagte Putin und erinnerte an seinen im Juli veröffentlichten Artikel, der einer eigenständigen Ukraine das Existenzrecht abspricht. Es gebe die Möglichkeit, dass der Westen vorhabe, in der Ukraine ein „Antirussland“ zu schaffen, mit „Gehirnwäsche der Bevölkerung“ und „modernen Waffen“, unter deren Deckung dann „Radikale“ in den Donbass und auf die 2014 annektierte ukrainische Krim geschickt werden sollten.

Zudem warf er dem Westen vor, mithilfe von Russen, die „fremden Interessen dienen“, darauf abzuzielen, dass Russland scheitere. „Russland kann man nicht besiegen, man kann es nur von innen zu Fall bringen“, sei eine jahrhundertealte Devise der Gegner. Russland sei in deren Sichtweise „zu groß“, sagte Putin und warf dem Westen neuerlich vor, in den neunziger Jahren im Nordkaukasus Terroristen unterstützt zu haben.

Putin sagte mit Blick auf den im Westen und in Kiew gefürchteten neuen Angriff Russlands auf die Ukraine, Russlands Handlungen würden davon abhängen, dass die Sicherheit des Landes bedingungslos und langfristig gewährleistet werde. Diese Garantien müssten „unverzüglich, jetzt“, abgegeben werden, denn die Amerikaner seien „an die Schwelle unseres Hauses“ vorgerückt. Neuerlich wiederholte er die Moskauer Darstellung, dass die NATO Russland versprochen habe, es werde keine Erweiterung nach Osten geben. Diese Darstellung wird unter anderen von der Allianz und vom früheren sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow bestritten. Dass Russland Nachbarländer bedrohe, bestritt Putin.