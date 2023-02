Über den Oberleutnant der Reserve Nikolaj Kuleschow heißt es, er sei ein guter Va­ter, Freund und Kamerad ge­wesen. Mehr als zehn Jahre fuhr Kuleschow Lastwagen quer durchs Land. Als Russland im Ukrainekrieg mobil machte, holte den 46 Jahre alten Wolgograder seine militärische Vergangenheit ein. Er wurde eingezogen und fiel Ende Januar in der Ukraine.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Gerade ist er auf dem Neuen Woroschilow-Friedhof im Westen von Wolgograd bestattet worden. Respektive Stalingrad. Denn am 2. Februar, wenn der „Tag der Vernichtung der deutsch-faschistischen Truppen in der Schlacht um Stalingrad“ begangen wird, sowie an acht weiteren Gedenktagen des Jahres heißt die Millionenstadt an der Wolga wieder wie von 1925 bis 1961.

Das Foto am provisorischen Holzkreuz auf Kuleschows Grab zeigt einen bleichen, schmallippigen Mann mit dunklem, kurzen Haar. Von der nahen Straße dröhnt Autolärm. Sohn, Eltern und Bruder haben Trauerkränze gekauft. Die Grenztruppen des Geheimdiensts FSB, in denen Kuleschow einst diente, schickten ihre rot-grüne Fahne mit Doppeladler und gekreuzten Schwertern.

Wolgograd heißt heute Stalingrad

Kuleschow ist einer von Dutzenden im Ukrainekrieg Gefallenen, für die allein auf diesem Friedhof Gräber ausgehoben worden sind. Gleich am Eingang liegt ein solches Gräberfeld für sie. Die meisten sind jünger als Kuleschow, wurden in den Acht­ziger- und Neunzigerjahren geboren. Auf fast allen Gräbern steht noch Monate nach dem Kriegstod das Holzkreuz. Zwei haben schon Steine mit einem Porträt des Toten und seiner Orden. Lächelnde junge Männer, frische Nelken auf glattem Stein.

Wolgograd gedenkt an diesem Tag der Schlacht um Stalingrad, die vor genau achtzig Jahren gewonnen wurde. Auf­seiten der deutschen Angreifer mit ihren Verbündeten und der sowjetischen Verteidiger fielen jeweils Hunderttausende Soldaten. Als die Kämpfe nach fünfeinhalb Monaten endeten, war die Stadt völlig zerstört. Stalingrad wurde buchstäblich auf den Knochen der Toten neu er­richtet. An vielen Gebäuden erinnern Ta­feln an die Häuserkämpfe.

Gerade sind die Gebeine von 180 da­mals gefallenen Rotarmisten auf den sowjetischen Ehrenfriedhof umgebettet worden, der gut zwei Dutzend Kilometer westlich der Stadt in der Steppe liegt. Vom deutschen Soldatenfriedhof trennt ihn eine Straße. Für die Neuankömmlinge gab es mit dunkelrotem Stoff bespannte Särge und Ehrenspaliere. Die Zeremonie war Teil der Gedenkfeiern. Die Trauer um die Toten von damals ist Staatssache. Anders steht es um die Toten des aktuellen Kriegs, die täglich auf den Friedhöfen allein dieser Stadt bestattet werden. Zu diesen gehört am Donnerstag auch der 24 Jahre alte Sergej Safonow, der auf ei­nem anderen Friedhof zur Ruhe gebettet wird. Er schloss sich, wie die Witwe der Lokalpresse erzählte, im Herbst den „Wagner“-Söldnern an, um seine Frau und Tochter mit dem Sold zu unterstützen.

Überall in der Stadt wird auf Plakaten an Stalingrad als „Heimat des Sieges“ er­innert, das Z, Symbol des aktuellen Krieges, sieht man zwar in den Straßenbahnen, sonst kaum. Wenn doch, wirkt es wie eine private Initiative. Man sieht es spiegelverkehrt in einem Fenster, an der Jacke eines Kindes. Abends werden auf die Fassaden des Bahnhofs und des Museums der Schlacht von Stalingrad Filme projiziert, die an die Kämpfe von Mitte Juli 1942 bis Februar 1943 erinnern. Dazu fliegende Kraniche, die für eine Unsterblichkeit der Gefallenen stehen sollen.