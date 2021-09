Wladimir Putin : „Dutzende“ Corona-Kranke im Umfeld des Präsidenten

Russlands Präsident befindet sich wegen Corona in Selbstisolation. In einer Videoschalte sagte er nun, dass es nicht nur um einzelne Infektionen in seinem Umfeld gehe.

Wladimir Putin während der Videoschalte am Donnerstag in Moskau. Bild: Reuters

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag geäußert, in seinem Umfeld seien Dutzende Menschen am Coronavirus erkrankt. Putin, der sich laut einer Kremlmitteilung vom Dienstag derzeit in Selbstisolation befindet, sagte in einer Videoschalte zu einem in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe stattfindenden Gipfel des Verteidigungsbündnisses ODKB: „Sie wissen, dass ich leider im letzten Moment gezwungen wurde, meinen Besuch in Duschanbe abzusagen. Das tut mir sehr leid. Aber das hängt damit zusammen, dass im engsten Umfeld, wie Sie wissen, Fälle der Erkrankung mit dem Coronavirus aufgetreten sind, nicht eine, nicht zwei, sondern einige Dutzend Personen.“ Jetzt müsse er „einige Tage“ in Selbstisolation bleiben.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Putins Sprecher Dmitrij Peskow sagte später, der Präsident werde mindestens eine Woche in Selbstisolation bleiben. Am Dienstag hatte Putin geäußert, er habe sich am Vortag den ganzen Tag mit einem Mitarbeiter „in unmittelbarer Nähe“ ausgetauscht, der seine Impfung „etwas spät“ aufgefrischt habe und drei Tage danach erkrankt sei.

Nun laufe das „Experiment: Schauen wir, wie Sputnik V in der Praxis funktioniert“, sagte Putin weiter, der sich nach eigenen Angaben mit dem russischen Vakzin hat impfen lassen. Weiterhin habe er viele Antikörper, hob der Präsident hervor.