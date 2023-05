Georgiens Präsidentin lehnt einen scheinbar freundlichen Schritt Moskaus angesichts des Kriegs in der Ukraine als Provokation ab. Die Regierung in Tiflis dagegen freut sich.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Visumpflicht für Georgier und das Verbot von Flügen zwischen Russland und Georgien aufgehoben. Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili bezeichnete die beiden entsprechenden Erlasse Putins vom Mittwoch als „weitere Provokation Russlands“. Die Wiederaufnahme der Direktflüge und die Aufhebung der Visumpflicht seien „inakzeptabel, solange Russland seine Aggression gegen die Ukraine fortsetzt und unser Gebiet besetzt“, schrieb Surabischwili auf Twitter; die beiden von Georgien abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien werden von Russland kontrolliert.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Die georgische Regierung dagegen begrüßte die Entscheidung des russischen Präsidenten. Sie erleichtere das Leben von einer Million Georgiern, die in Russland lebten, sagte Außenminister Ilja Dartschiaschwili.

Putin hatte die Direktflüge im Juni 2019 nach großen antirussischen Demonstrationen in Tiflis aus Gründen der „nationalen Sicherheit Russlands“ verboten. Die Aufhebung dieses Verbots war schon Anfang des Jahres vom russischen Außenminister Sergej Lawrow ins Spiel gebracht worden. In der gleichen Stellungnahme lobte er die georgische Regierung, die angeblichem Druck aus dem Westen widerstehe, sich Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Georgien strebt offiziell die Mitgliedschaft in NATO und EU an.

Doch pflegen die Regierung und ihr nahestehende Medien seit einiger Zeit eine immer stärker werdende antiwestliche Rhetorik. So behaupten sie in Übereinstimmung mit der russischen Propaganda, der Westen wolle in Georgien eine „zweite Front“ gegen Russland eröffnen. Sie appelliert damit an die weit verbreitete Furcht vor einer Wiederholung des russisch-georgischen Kriegs von 2008. Im März wollte die Regierung nach russischem Vorbild ein Gesetz gegen „ausländische Einflussagenten“ durchsetzen, das sich gegen die Zivilgesellschaft richtete. Sie zog es nach massiven Straßenprotesten zurück, beschuldigte aber „ausländische Kräfte“, sie hätten versucht, die Regierung gewaltsam zu stürzen.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine haben Zehntausende Russen vorübergehend oder auf Dauer Zuflucht in Georgien gefunden. Prominenten russischen Regimegegnern ist von den georgischen Behörden jedoch in mehreren Fällen die Einreise verweigert worden.