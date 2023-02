Es war wie ein Gruß aus der Vergangenheit, den Wladimir Putin seinem Publikum in Russland und der Welt übermittelte. Der Präsident hielt am Dienstag seine erste Rede zur Lage der Nation seit April 2021. Vor allem war es die erste „Botschaft an die Föderale Versammlung“, so die offizielle Bezeichnung seit dem Überfall auf die Ukraine vom 24. Februar 2022. Sie wurde in weiten Teilen eine Rechtfertigung von Putins „militärischer Spezialoperation“ mit Elementen, die etwa in seiner Ansprache zum Überfall vorgekommen waren.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Wieder schimpfte Putin auf ukrainische „Neonazis“ und den Westen. Wieder bemühte er Mythen über „Biolabore“ in der Ukraine, um eine Drohkulisse für Russland zu entwerfen. Putin sprach neuerlich von der „Spezialoperation“ als einem „Krieg“, den indes der Westen „entfesselt“ habe und Russland beenden wolle. In einem Selbstzitat warf Putin den Gegnern vor, die Ukraine zu einem „Antirussland“ gemacht zu haben. „Westliche Eliten“ seien zum „Symbol totaler, prinzipienloser Lüge“ geworden; „Ehre, Vertrauen und Anstand“ zählten für den Westen nichts, der „grenzenlose Macht“ wolle. Weitere Vorwürfe kamen hinzu, etwa zu westlichem Sittenverfall, die Putins Auftritte seit vielen Jahren durchziehen.

Es war eine mit rund 105 Minuten lange, um Dynamik bemühte Rede. Dennoch zeigte die Staatsregie einige Zuhörer im Moskauer Gostinyj Dwor, einem Veranstaltungszentrum, mit geschlossenen Augen, wohl eingenickt. Die vor Putin sitzenden Menge, zu der auch Soldaten gehörten, bildeten mehrheitlich Abgeordnete und Funktionäre, die mit ihrem 70 Jahre alten Präsidenten gealtert sind. Die wichtigsten Zuhörer – Minister, Energiekonzernleiter, Sicherheitsratsmitglieder – leisteten sich keinen Schlummer, nickten beifällig. Mehrfach erhielt der zwischen Russlandfahnen sprechende Putin Zwischenapplaus.

Putin spricht von „Neurussland“

Zu Beginn nannte Putin seine Zahl der russischen Regionen: 89. Davon sind nun schon sechs annektierte ukrainische Gebiete. Als Ziel gab Putin aus, die vier im Herbst angeschlossenen „neuen Subjekte“ im Osten und Süden der Ukraine zu „integrieren“. Putin ging nicht darauf ein, dass Russland keines der Gebiete ganz kontrolliert. Ihre Bewohner müssten die „Fürsorge des Staates“ spüren, forderte er und meinte Russland.

An anderer Stelle bemühte Putin wie auf dem frühen Höhepunkt der Landnahme in der Ukraine im Sommer 2014 das Wort „Noworossija“, „Neurussland“. Dazu sprach er von seinen Soldaten als Kämpfern für eine „Wiedervereinigung unseres Volkes“ und forderte eine Erziehung der Jugend in den annektierten Gebieten im Sinne eines „großen Russlands“. Anhaltspunkte für Teile der Ukraine, die Putin womöglich nicht beansprucht, fehlten.

Dafür bemühte er das Element der Vorwärtsverteidigung. So sagte Putin, je reichweitenstärkere Raketensysteme der Westen der Ukraine liefere, desto weiter müsse man „die Bedrohung von unseren Grenzen wegschieben“. Der Westen strebe eine „strategische Niederlage“ Russlands an, klagte Putin. Das bedeute, der Westen wolle „uns ein für alle Mal ein Ende machen“ und aus dem „lokalen Konflikt“ in der Ukraine eine „globale Konfrontation“ machen. Es gehe um „die Existenz unseres Landes“, sagte Putin. Das konnte man als neue, verkappte nukleare Drohung verstehen: Russlands Militärdoktrin sieht den Einsatz von Nuklearwaffen als Zweitschlag sowie für den Fall vor, dass ein konventioneller Angriff Russlands „Existenz“ gefährdet.

Zudem verkündete Putin, die Teilnahme an „New Start“ auszusetzen, dem letzten Rüstungskontrollabkommen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Es wurde 2010 abgeschlossen, bis 2026 verlängert, begrenzt die strategischen Nuklearwaffenarsenale beider Mächte und sieht Inspektionen vor. Die ruhten wegen der Corona-Pandemie schon seit März 2020, im vergangenen August hat Moskau sie offiziell ausgesetzt. Jetzt forderte Putin Einblicke in die Nukleararsenale Großbritanniens und Frankreichs, die schließlich auch gegen Russland gerichtet seien.