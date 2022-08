Putin-Gegner Rojsman verhaftet : Das nächste Opfer der Zensur in Russland

Wegen „Diskreditierung“ der Armee wurde in Jekaterinburg der bekannte Putin-Gegner Jewgenij Rojsman verhaftet. Er war in Russland der letzte prominente Oppositionelle auf freiem Fuß.

Jewgenij Rojsman am Mittwoch bei seiner Verhaftung in Jekaterinburg Bild: dpa

Wer zuletzt noch in Russland als Gegner des „Spezialoperation“ genannten Krieges oder Präsident Wladimir Pu­tins aufgefallen ist, hat am Mittwoch eine neue, nachdrückliche Warnung er­halten. Festgenommen wurde der frühere Bürgermeister von Jekaterinburg Jewgenij Rojsman, für zunächst 48 Stunden, wie ein Gericht am Nachmittag anordnete. Mindestens sechs maskierte Sicherheitsmänner hatten vom frühen Morgen an Rojsmans Wohnung durchsucht. Es folgten Razzien im Büro einer Stiftung des Oppositionellen und in einem kleinen Mu­seum, in dem Rojsman seine Sammlung russischer Ikonen ausstellt und seit Jahren Gäste empfängt, auch aus dem Ausland.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Als wäre dies ein Verbrechen, meldete die Staatsnachrichtenagentur Tass, man habe bei Rojsman „mehr als 15 Visitenkarten ausländischer Politiker, Diplomaten und Gesellschaftsvertreter“ gefunden, darunter die Karte ei­nes früheren Leiters des ukrainischen Geheimdiensts SBU. Mit dem so insinuierten Landesverrat haben die Vorwürfe gegen Rojsman bisher aber nichts zu tun. Rojs­man rief Journalisten zu, das Verfahren gegen ihn werde „in Moskau“ geführt, sowie den Straftatbestand, in dem es um „Diskreditierung“ der russischen Streitkräfte geht.