Krieg in der Ukraine : Putin erklärt die Mobilmachung in Russland für beendet

Präsident Wladimir Putin wirkte überrascht – obwohl die Frage von einem Vertreter seines handzahmen Staatsfernsehens kam. Der wollte am Montagabend bei einer Pressebegegnung in Sotschi von Putin wissen, ob der Präsident einen Erlass veröffentlichen werde, um die Mobilmachung zu beenden. „Ja, nein, ich glaube, unter juristischem Blickwinkel . . .“, begann Putin, sprach von Recht, nannte Zahlen. Dabei hat die Russen in acht Kriegsmonaten bisher nichts so beunruhigt wie die Mobilmachung.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Putin hatte sie am 21. September verkündet, um Nachschubprobleme zu lindern. So brach er sein Versprechen, nur Berufssoldaten in seiner „Spezialoperation“ in der Ukraine einzusetzen. Das markierte den Einbruch des Kriegs in den Alltag vieler Russen. Sogar kremltreue Umfragen bezeugen Besorgnis. Bald verkündeten Regionen ein Ende der Einberufungen, die vielfach aber trotzdem weitergingen.

Jetzt endeten die Einberufungen, rapportierte dann Verteidigungsminister Sergej Schojgu vor Putin am vergangenen Freitag: Die zu Beginn gestellte Aufgabe, 300.000 Reservisten einzuberufen, sei erfüllt, „keine zusätzlichen Aufgaben werden geplant“. Wehrersatzämter würden nur noch „Freiwillige und Vertragssoldaten“ für die „Spezialoperation“ aufnehmen. Selbst nach Schojgus Auftritt wurde mancherorts noch von Einberufungen berichtet. Das erklärte Putins Sprecher Dmitrij Peskow mit einer „gewissen Gewohnheit“ der Wehrersatzämter.

Putin schiebt die Verantwortung auf das Verteidigungsministerium

Skepsis ist angezeigt: Schojgu hatte am 21. September gesagt, die Einberufung von 300.000 Reservisten sei keine „einmalige“ Aktion. Zudem ist in Putins Erlass zur „Teilmobilmachung“, einem neuartigen Konstrukt, ein Punkt zu Zahlenangaben geheim. Medien berichteten, darin sei von mindestens einer Million Menschen die Rede. Der Erlass ist zudem so weit formuliert, dass er für weitere Mobilmachungswellen herangezogen werden könnte.

Putin sagte nun, er werde „mit Juristen reden“, ob es einen neuen Erlass brauche, um „zu verkünden, dass die Mobilmachung zu Ende ist. Aber sie ist zu Ende. Der Punkt ist gesetzt.“ Am Dienstag hob Peskow dann hervor, die Rechtsabteilung des Kremls habe entschieden, dass es keinen Beendigungserlass brauche, weil das Ziel von 300.000 erreicht sei.

Putin schob die Verantwortung für die Mobilmachung neuerlich auf das Verteidigungsministerium. Auch klangen seine Zahlen weniger bedrohlich als die Schojgus. Putin sagte, von 300.000 Einberufenen seien 41.000 bei Kampfeinheiten der Streitkräfte, der Rest, 259 000, nehme nicht an Kampfhandlungen teil, sondern werde „vorbereitet“. Dagegen hatte Schojgu am Freitag gesagt, 82.000 Mann seien in das Gefechtsgebiet in die Ukraine geschickt worden, und erhöhte diese Zahl am Dienstag noch einmal auf 87 000, die „zusätzliche Vorbereitung“ bekommen hätten. Die Qualität dieser Ausbildung wird in Berichten unabhängiger Medien stark angezweifelt. Mindestens Dutzende in der Mobilmachung ausgehobene Rekruten sind schon gefallen.

Mehr zum Thema 1/

Zugleich schickt sich Putins Machtapparat an, eine Strafbarkeitslücke mit Blick auf künftige Mobilmachungen zu schließen: Bisher können Reservisten, die einer Einberufung nicht folgen, nach dem Gesetz nur zu einem geringen Bußgeld verurteilt werden – auch wenn viele Russen das nicht wissen und höhere Strafen fürchten. Am Dienstag kündigte der Duma-Abgeordnete Ernest Walejew einen neuen Straftatbestand mit hohen Geldstrafen und Haft bis zu fünf Jahren an, sollten Reservisten nach der Einberufung nicht ins Wehrersatzamt kommen. „Das ist für die Zukunft“, sagte Walejew. Erst einmal sei die Mobilmachung ja beendet.