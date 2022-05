Gespräch mit Bennett : Israel: Putin hat sich für Lawrows Hitler-Vergleich entschuldigt

Nach einem Streit über als antisemitisch kritisierte Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin nach israelischen Angaben entschuldigt. Ministerpräsident Naftali Bennett habe die Entschuldigung angenommen und „für die Klarstellung der Einstellung des Präsidenten zum jüdischen Volk und zum Holocaust-Gedenken gedankt“, teilte dessen Büro am Donnerstag nach einem Telefonat mit Putin mit.

Vom Kreml gab es für eine solche Entschuldigung zunächst keine Bestätigung. Aus Moskau hieß es lediglich, der russische Präsident habe in dem Telefonat die freundschaftlichen Beziehungen seines Landes zu Israel betont. Thema des Telefonats seien auch die Kämpfe in der Ukraine gewesen.

Lawrow hatte mit einem Interview im italienischen Fernsehen zum Krieg in der Ukraine, das am Sonntag ausgestrahlt wurde, in Israel und anderen Ländern für Empörung gesorgt. Moskau begründet den Angriff aufs Nachbarland auch mit einer angeblich erforderlichen „Entnazifizierung“, obwohl der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jüdischer Abstammung ist. Lawrow sagte dazu, auch Hitler habe „jüdisches Blut“ gehabt. „Das heißt überhaupt nichts. Das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind.“