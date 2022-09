Putins neue Drohungen : Szenarien für den nuklearen Ernstfall

In der Diplomatie wird wenig dem Zufall überlassen. Der amerikanische Außenminister versuchte in der vergangenen Woche in New York nicht, die jüngste Eskalation im Ukraine-Krieg herunterzuspielen. Dass der russische Präsident just die Woche der Generaldebatte der Vereinten Nationen gewählt habe, um Öl ins Feuer zu gießen, zeige seine Verachtung für die UN-Charta, sagte Antony Blinken. Jedes Mitglied des Sicherheitsrates müsse die klare Botschaft an Wladimir Putin senden, dass „diese unverantwortlichen nuklearen Drohungen umgehend aufhören müssten.“ Der Auftritt Blinkens sollte deutlich machen, dass Russland dabei ist, dem Krieg einen neuen Charakter zu geben.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Putin hatte dafür gesorgt, dass er das bestimmende Thema am East River war. In einer am Mittwoch veröffentlichten Ansprache zur Mobilmachung seiner Reservisten sagte er: „Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, zum Schutz Russlands und unseres Volkes, benutzen wir unbedingt alle uns zur Verfügung stehenden Mittel.“ Das sei „kein Bluff“.