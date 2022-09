Treffen in Usbekistan : Putins Dank gehört nur Xi

Erstmals seit Beginn des Ukrainekrieges sind der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping zu einem persönlichen Treffen zusammengekommen. Putin dankte China am Donnerstag bei dem Treffen im usbekischen Samarkand für die „ausgeglichene Position“, die Peking im Ukrainekrieg einnehme.

Zugleich verurteilte Putin politische Bestrebungen, eine „unipolare Welt“ zu erschaffen. Diese Bestrebungen hätten „eine absolut hässliche Form“ angenommen und seien „völlig inakzeptabel“, sagte er. Zugleich betonte der russische Staatschef: „Wir schätzen sehr die ausgeglichene Position unserer chinesischen Freunde im Zusammenhang mit der ukrainischen Krise.“

Putin und Xi kamen am Rande des Gipfeltreffens der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) zusammen. Xi sagte seinerseits, China wolle in eine „chaotische Welt“ Stabilität bringen. Sein Land sei bereit, mit Russland die Rolle einer „Großmacht“ auszufüllen.

China hat Russlands Argumentation übernommen

Seit dem Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar und den damit verbundenen westlichen Sanktionen versucht Russland, seine Beziehungen zu asiatischen Ländern auszubauen, allen voran China. Peking hat die russische Invasion in der Ukraine zu keinem Zeitpunkt verurteilt und stattdessen die westlichen Sanktionen gegen Moskau sowie Waffenlieferungen an Kiew kritisiert. Es hat die russische Argumentation übernommen und stellt die Vereinigten Staaten und die NATO als die Hauptschuldigen in dem Konflikt dar.

Beide Präsidenten hatten sich zuletzt kurz vor Beginn des Kriegs zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele Anfang Februar in Peking getroffen und ihre „grenzenlose“ Freundschaft beschworen. Das Treffen in Samarkand ist Xis erste Auslandsreise seit rund drei Jahren.

Vor seinem Treffen mit Xi hatte der russische Präsident am Donnerstag in Samarkand schon den Schulterschluss mit Iran gesucht. Putin kündigte an, „alles“ dafür zu tun, um Iran als ständiges Mitglied in die SCO zu integrieren. Sein iranischer Amtskollegen Ebrahim Raisi hob hervor, die Zusammenarbeit zwischen beiden von den USA sanktionierten Ländern werde diese „stärker“ machen.

Iran will amerikanische Sanktionen neutralisieren

„Auf bilateraler Ebene entwickelt sich die Zusammenarbeit positiv“, sagte Putin. Die Arbeiten an einem wichtigen neuen Vertrag zwischen Russland und Iran über strategische Beziehungen seien fast abgeschlossen. Auch werde Moskau nächste Woche eine Wirtschaftsdelegation nach Teheran entsenden.

„Die Amerikaner denken, egal welches Land sie mit Sanktionen belegen, es wird aufgehalten – aber diese Annahme ist falsch“, sagte Raisi. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitierte Raisi mir dem Worten, durch die Kooperation mit Russland solle ein Großteil der amerikanischen Sanktionen neutralisiert werden.

Beide Länder werden vom Westen sanktioniert, Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine, Iran wegen seines Nuklearprogramms. Mehrere SCO-Mitglieder wollten bislang kein Land in ihren Reihen haben, das internationalen Sanktionen unterliegt – eine Situation, die nun jedoch auch für Russland gilt.

Mehr zum Thema 1/

Der 2001 als politisches und wirtschaftliches Gegengewicht zu westlichen Institutionen gegründeten SCO gehören China, Russland, die vier zentralasiatischen Länder Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan und Tadschikistan sowie Indien und Pakistan an. Iran hat bislang einen Beobachterstatus inne; 2008 stellte das Land einen Antrag auf ständige Mitgliedschaft.