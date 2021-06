Gipfeltreffen mit Biden : Putin: Botschafter kehren nach Moskau und Washington zurück

Die Vereinigten Staaten und Russland wollen wieder Botschafter in das jeweils andere Land entsenden. Das sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in Genf nach gut vierstündigen Gesprächen mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Im März hatte Moskau seinen Botschafter aus Washington zu Konsultationen zurückbeordert. Biden hatte zuvor in einem Fernsehinterview die Frage bejaht, ob er Putin für einen „Killer“ halte. Etwas später wurde der amerikanische Botschafter in Moskau vom Kreml aufgefordert, Russland zu verlassen.

Putin äußerte sich am späten Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz in Genf. Das erste Treffen zwischen Biden und Putin war kurz zuvor in Genf zu Ende gegangen. Eine gemeinsame Pressekonferenz war von Anfang an nicht vorgesehen. Vielmehr will Biden nach Putin an einem anderen Ort vor der Presse auftreten. Putin sagte, er habe in dem Gespräch mit Biden und dessen Delegation „keinerlei Feindseligkeiten“ feststellen können. Biden sei „ausgewogen und konstruktiv“ aufgetreten. Er habe auch von seiner Familie erzählt, so Putin. Das zeige die „Qualität seiner moralischen Werte“, fügte der russische Präsident hinzu. „Wir haben die gleiche Sprache gesprochen.“ Putin ließ erkennen, dass es auch einen wechselseitigen Austausch von Inhaftierten aus russischen und amerikanischen Gefängnissen geben könnte. An einer Lösung werde gearbeitet, sagte der russische Präsident, ohne Namen zu nennen.

Fragen nach Menschenrechtsverletzungen in Russland wich Putin wie üblich aus, indem er ausführlich über Morde in den Vereinigten Staaten und auch zivile Opfer bei amerikanischen Drohneneinsätzen sprach. Auf die Frage einer amerikanischen Reporterin nach dem Oppositionellen Alexej Nawalnyj, der einen Giftanschlag überlebte, aber dann inhaftiert wurde, reagierte Putin beispielsweise mit längeren Ausführungen über den Tod des Afroamerikaners George Floyd, den ein inzwischen wegen Mordes verurteilter weißer Polizist in Minneapolis bei einer Festnahme getötet hatte. Ähnlich suchte Putin das Thema Cyberangriffe abzuwehren; die meisten solcher Angriffe kämen aus einigen westlichen Staaten, sagte er.

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Putin versicherte, dass Russland und die Vereinigten Staaten ihrer Verantwortung als größte Atommächte gerecht würden. Er lobte die Entscheidung Bidens, sich auf eine Verlängerung des 2011 in Kraft getretenen New-START-Abkommens zur Reduzierung einsatzbereit gehaltener strategischer Atomwaffen eingelassen zu haben. Damit müssen beide Seiten bis zum Jahr 2026 die Zahl ihrer nuklearen Sprengköpfe auf maximal 1550 und die Zahl nuklearer Trägersysteme auf 800 begrenzt halten. Über den Fortgang der nuklearen Abrüstung wollten beide Seiten weiter auf Ministerebene beraten, teilte Putin mit.

Mehr zum Thema 1/

Der russische Präsident hatte zu Beginn um kurz nach 13 Uhr Biden dafür gedankt, die Initiative zu der Begegnung ergriffen zu haben. Biden bekräftigte, es sei immer besser, sich persönlich zu treffen. Die Liste der heiklen Gesprächsthemen war lang. Sie reichte von russischen Cyberangriffen auf Amerika über die Ostukraine bis hin zu nuklearer Rüstungskontrolle, von Energiepolitik über Klima- und Menschenrechtsfragen bis hin zu einem möglichen Austausch von Inhaftierten.

Der Auswärtige Dienst der Europäischen Union hatte noch am Mittwoch mitgeteilt, er stelle sich auf eine fortgesetzte Verschlechterung der Beziehungen zu Russland ein. Das sei am wahrscheinlichsten, heißt es in einem Papier, das in Brüssel der EU-Außenbeauftragte Borrell vorstellte.