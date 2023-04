Dieser Tage hat eine Zeremonie im Kreml ein Schlaglicht auf Russlands Blick auf die Welt geworfen. Präsident Wladimir Putin hielt eine Ansprache vor Botschaftern, die ihre Beglaubigungsschreiben abgaben. Traditionell nutzt er diese Gelegenheiten, um die Beziehungen zu deren Ländern zu kommentieren. Warme Worte fand Putin, der sich an einem Pult in großem Abstand zu den Diplomaten aufstellte, für Länder wie Honduras, Paraguay, Mexiko, Äquatorialguinea, Simbabwe, Oman sowie Baschar al-Assads Syrien, „unseren zuverlässigen Partner“.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

An westliche Vertreter richtete der Präsident dagegen bittere Vorwürfe. Vor dem dänischen Botschafter beschwor er eine Zarengattin dänischer Abstammung als Ausweis einstiger Nähe, um dann zu konstatieren, dass „es heute in der Ostsee buchstäblich unruhig ist“, und zu fordern, „unsere Vorschläge“ zu Ermittlungen um die Explosionen der Nord-Stream-Gas­pipelines zu unterstützen. Den norwegischen Botschafter erinnerte Putin an „Tausende sowjetische Soldaten, die 1944 ihr Leben für die Befreiung von Nordnorwegen von den Nazis gegeben haben“, beklagte dann das „Minimum“ bilateraler Kontakte heute.

Auf Putins Lob für Abchasien, die von Georgien abtrünnige, von Russland 2008 als „Staat“ anerkannte Schwarzmeerregion mit eigenem „Botschafter“ in Moskau, folgte unmittelbar eine Lektion für die neue amerikanische Botschafterin, Lynne Marie Tracy: Putin wiederholte den Vorwurf einer amerikanischen „Unterstützung des Staatsstreichs in Kiew 2014“, die „zur heutigen ukrainischen Krise geführt hat“. Dem EU-Botschafter, dem französischen Di­plomaten Roland Galharague, hielt Putin vor, die EU habe eine „geopolitische Auseinandersetzung mit Russland initiiert“.

Putins vergebliches Warten auf Beifall

Am Ende seiner Ansprache schien Putin auf Beifall zu warten; bei früheren Zeremonien hatten ihm die Botschafter manchmal applaudiert, indes nicht immer. Als es jetzt still blieb, bedauerte Putin, dass er sich aufgrund fortgeltender „sanitärer Beschränkungen“ nicht mit den Gästen unterhalten könne. Der Präsident wird seit der Corona-Pandemie noch stärker abgeschirmt als zuvor, sodass die Gäste ihm die Beglaubigungsschreiben auch nicht persönlich übergaben, sondern auf einem Tisch ablegten. Es blieb still. Putin verabschiedete sich abermals, auf Englisch, „all the best“, entschwand durch große Flügeltüren.

Zu Beginn seiner Ansprache hatte Putin auf Russlands neues Außenpolitikkonzept hingewiesen, das er gerade per Erlass gesetzt hat. „Wir wollen uns von niemandem isolieren, haben keine voreingenommenen oder gar feindseligen Absichten“, beteuerte er. Doch das Dokument, das die Grundlage von Russlands mittel- und langfristigen „praktischen Handlungen“ nach außen sein soll, spiegelt die Konfrontation mit dem Westen stärker und radikaler als das Vorgängerpapier von 2016.

Auch das alte Konzept war schon geprägt von Klagen über den Westen. Doch fanden sich darin Relikte früherer, vergleichsweise friedlicherer Zeiten. So wollte Moskau die Zusammenarbeit mit Menschenrechtsorganisationen ausweiten, Visumfreiheit mit der EU erreichen, die Rolle der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa stärken, den „New Start“-Rüstungskontrollvertrag mit den Vereinigten Staaten erfüllen. Mit den USA strebte es damals noch an, „beiderseitig vorteilhafte Beziehungen aufzubauen“, obwohl ihnen schon vorgeworfen wurde, sie wollten Russland „eindämmen“.

Die Ukraine als Marginalie im Ringen mit Amerika

Im November 2021 beauftragte Putin Außenminister Sergej Lawrow damit, das neue Konzept auszuarbeiten. Das geschah gleichzeitig mit der Aufforderung, zu erwägen, wie Russland „ernsthafte, langfristige Sicherheitsgarantien“ vom Westen erhalten könne. Entsprechende Forderungskataloge wurden bald darauf vorgelegt, die auf eine Neutralisierung Mittel- und Osteuropas hinausliefen; zweieinhalb Monate später folgte der Großangriff auf die Ukraine.

Jetzt stellte Lawrow zwar das neue Konzept vor, doch bildet es Putins Vorstellungen und Rhetorik ab. So in der Formel einer „mehr als tausendjährigen Erfahrung selbständiger Staatlichkeit“ mit einer „besonderen Lage Russlands als urwüchsiger Staats-Zivilisation“ und der „Russischen Welt“.

Vom Ukrainekrieg ist nur am Rande die Rede, als ginge es um eine Marginalie im großen Ringen mit den Vereinigten Staaten. Diese „und ihre Satelliten“ hätten Russlands „Maßnahmen zum Schutz seiner lebenswichtigen Interessen in ukrainischer Richtung als Vorwand genommen, um eine langjährige antirussische Politik zu verschärfen, und haben einen hybriden Krieg neuen Typs entfesselt“.

Russland sehe sich aber „nicht als Feind des Westens“, sondern baue darauf, dass einzelne Staaten „die Perspektivlosigkeit ihrer Konfrontationspolitik und Hegemonialambitionen erkennen“ und wieder „pragmatisch“ mit Russland zusammenarbeiten wollten. Doch müsse man sich einer „Russophobiekampagne“ vonseiten „unfreundlicher“ Staaten erwehren, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Darauf werde man „mit symmetrischen und asymme­trischen Maßnahmen“ reagieren. Auf dem Weg zu einer „multipolaren Welt“ gelte es, „Rudimente der Dominanz der Vereinigten Staaten und anderer unfreundlicher Staaten“ aus dem Weg zu räumen. Der „kollektive Westen“ sei „Quelle grundlegender Risiken“ für Russlands Sicherheit.

Russland setzt im Konzept darauf, in Asien, Afrika und Lateinamerika Strahlkraft zu entfalten, etwa, indem man sich wie die Sowjetunion als Treiber der „Entkolonisierung“ darstellt. Wirklich findet Putin in vielen Ländern mehr Gehör, als es vielen im Westen recht ist. Allerdings bleibt der wirtschaftliche und militärische Nutzen für Russland meist fraglich.