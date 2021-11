Push-Backs an EU-Grenze : Der Streit um die Flüchtlinge entzweit wieder Deutschland

Grenzschutz mit Stacheldraht: Polnische Polizisten an der Grenze zu Belarus Bild: via REUTERS

Was Aleksandr Lukaschenko derzeit mit den Flüchtlingen an der polnischen Grenze treibe, sei „staatliches Schleuser- und Schleppertum“, die von ihm organisierte Flüchtlingsbewegung ein „hybrider Angriff auf die Europäische Union“. Deutlicher als Regierungssprecher Steffen Seibert es am Mittwoch in Berlin sagte, ist das Vorgehen des Herrschers in Minsk kaum zu beschreiben. Doch je schwieriger die humanitäre Lage der Menschen im Grenzraum zwischen Polen und Belarus wird, umso mehr wird in der deutschen Politik und Gesellschaft dar­über gestritten, was zu tun und zu lassen sei.

Dabei geht es gleich um ein Bündel an Fragen: Wenn es um die humanitäre Hilfe für Asylsuchende geht, will Deutschland nicht allein agieren. Da die Sache die ganze EU betreffe, müsse Brüssel tätig werden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch. Wenn es um die Frage nach Asyl geht, weist er darauf hin, dass zunächst Polen, Litauen oder Lettland als Ankunftsländer zuständig seien.

Besonders umstritten sind die Bemühungen Polens, die Flüchtlinge vom Betreten des Landes und damit der EU abzuhalten. Während Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Warschau Unterstützung anbietet und auch Rückführungen von Flüchtlingen nach Belarus für rechtmäßig erachtet, kommt aus den Parteien der vermutlich zukünftigen Ampelkoalition Kritik.

Auf was sich Polen berufen kann

Das gilt vor allem für die SPD und die Grünen. „Die Push-Backs von polnischer Seite sind rechtlich unzulässig“, sagt etwa der Innenpolitiker Lars Castelluci aus der SPD-Fraktion der F.A.Z. „Man kann nicht Leute einfach im Niemandsland lassen, wenn sie um Aufnahme in der EU bitten“, sagt Castelluci, der keinen Zweifel lässt, dass es sich um eine „verabscheuungswürdige Aktion“ Lukaschenkos handle. Die EU habe sich aber verpflichtet, bestimmte Verfahren einzuhalten. Auch Nils Schmid, Außenpolitiker der SPD, betrachtet die Zurückweisungen als illegal. „Die Idee, dass man über illegale Maßnahmen die EU schützt, die untergräbt das, wofür die EU und auch Polen als EU-Mitglied steht“, sagte Schmid am Mittwoch dem Deutschlandfunk. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hatte schon zuvor „menschenunwürdige Push-Backs“ abgelehnt.

Rechtlich ist die Lage kompliziert. Die Bundesregierung beteuert, Polen habe das Recht und die Pflicht, die EU-Außengrenze zu schützen. Doch es fängt schon damit an, dass unklar ist, was Grenzschutz eigentlich bedeutet. Ist Schutz der Gegenbegriff zu unkontrollierter Einwanderung, geht es also lediglich darum, alle Ankömmlinge zu registrieren? Oder ist eine echte Festung Europa gemeint? Klar ist jedenfalls, dass EU-Mitgliedstaaten an den Außengrenzen Zäune errichten dürfen. Allerdings steht in der europäischen Asylverfahrensrichtlinie, dass das europäische Asylrecht für alle Anträge auf internationalen Schutz gilt, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates „einschließlich an der Grenze“ gestellt werden. Genügt es, wenn ein Flüchtling einem Grenzer über den Zaun zuruft, dass er Asyl begehrt?