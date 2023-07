Der katalanische Politiker Carles Puigdemont Mitte Juni in einer Anhörung in Straßburg. Das EU-Parlament hatte seine Immunität aufgehoben. Bild: EPA

Carles Puigdemont hatte etwas völlig anderes erwartet. Der frühere katalanische Regierungschef hatte gehofft, dass sich am Mittwoch die Tür für eine Rückkehr nach Katalonien einen Spalt breit öffnet. Stattdessen erlitt er vor der europäischen Justiz eine schwere Niederlage: Eine mögliche Auslieferung an Spanien rückt damit näher.

Vor fast sechs Jahren war der Separatist nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum nach Brüssel geflohen. Alle spanischen Bemühungen, ihn aus Belgien, Deutschland und Italien an Spanien auszuliefern, waren seitdem erfolglos geblieben. Aber jetzt scheiterten Puigdemont und zwei seiner separatistischen Mitstreiter vor dem Gericht der Europäischen Union* in Luxemburg mit einer Klage gegen die Aufhebung ihrer Immunität durch das Europäische Parlament. Im Mai 2019 waren er sowie die frühere katalanische Bildungsministerin Clara Ponsatí und Toni Comín ins Europäische Parlament gewählt worden. Seitdem dauert der Rechtsstreit darüber an, ob sie als Parlamentarier auch in Spanien Immunität genießen, wo Strafbefehle gegen sie vorliegen und ihnen eine Verhaftung droht.

Jetzt wies das Gericht der EU in Luxemburg die Klagen der drei katalanischen Politikern ab und erklärte die Aufhebung ihrer Immunität durch das Europaparlament im März 2021 für rechtmäßig: Die Mehrheit des Parlaments kam damals zur Auffassung, dass Puigdemont und seinen Mitstreitern in Spanien Taten in Zusammenhang mit dem illegalen Referendum im Oktober 2017 zur Last gelegt werden, die aus der Zeit vor ihrer Mitgliedschaft im Straßburger Haus stammen. Im Juli 2021 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) schon einmal eine Beschwerde Puigdemonts, Comíns und Ponsatís gegen den Beschluss zurückgewiesen; zuvor hatte der EuGH ihre Immunität zunächst wieder aktiviert. Im vergangenen Jahr sprach der EuGH dann den Katalanen ein weiteres Mal ihre Immunität vorläufig zu, bis die entsprechenden Gerichtsverfahren abgeschossen sind.

Das jüngste Urteil bedeutet jedoch nicht, dass Puigdemont und den anderen katalanischen Abgeordneten, die sich außerhalb Spaniens bisher frei bewegen konnten, sofort die Festnahme droht. Ihre Anwälte kündigten an, Rechtsmittel beim EuGH einzulegen und vorläufigen Rechtsschutz zu beantragen. Sichtlich enttäuscht teilte Puigdemont mit: „Nichts endet, im Gegenteil, alles geht weiter. Wir werden unsere Grundrechte bis zum Ende verteidigen.“ Theoretisch könnte der spanische Ermittlungsrichter jetzt neue europäische Haftbefehle und Auslieferungsgesuche beantragen.

Ende Januar hatte der EuGH schon die Möglichkeiten Belgiens eingeschränkt, die Auslieferung katalanischer Separatisten zu verweigern. Sie ist auch durch die Strafrechtsreform einfacher geworden, die in Spanien zu Jahresbeginn in Kraft trat. Nach der Streichung des „Aufruhr“-Delikts wird Puigdemont, Comín und dem ebenfalls geflohenen früheren Kulturminister Lluís Puig nur noch die Veruntreuung von Steuergeldern und „Ungehorsam“ vorgeworfen. Wegen der Nutzung staatlicher Mittel für das von der spanischen Justiz verbotene Referendum drohen ihnen aber mehrjährige Freiheitsstrafen.

Als eine Art Vorhut hatte Clara Ponsatí im April die Rechtslage in Katalonien getestet. Sie reiste nach Barcelona, wurde festgenommen und verbrachte mehrere Stunden in polizeilichem Gewahrsam. Der Ermittlungsrichter bestand damals darauf, dass ihr eine Vorladung vor den Obersten Gerichtshof in Madrid persönlich überbracht wurde. Danach konnte sie nach Brüssel zurückkehren. Bei Ponsatí geht es jedoch nicht um Veruntreuung, sondern nur um Ungehorsam, wofür keine Freiheitsstrafe droht.

Puigdemont und Comín schlossen bisher eine Rückkehr aus, solange sie eine Festnahme in Spanien riskieren. Der frühere katalanische Regionalpräsident kam im Ausland schon drei Mal in Haft: Eine Nacht hatte er im November 2017 in einem Gefängnis in Brüssel verbracht. Im März 2018 wurde er auf der Durchreise von Dänemark nach Belgien in Deutschland festgenommen. Zwei Wochen verbrachte er in der Haftanstalt von Neumünster, bevor er schließlich im Juli Deutschland verlassen durfte. 2021 wurde er kurz auf Sardinien festgenommen.

Das Urteil war in Spanien mit Spannung erwartet worden, weil dort der gerade Parlamentswahlkampf beginnt, bei dem auch Puigdemonts Junts-Partei antritt. Ein juristischer Erfolg hätte Rückenwind für Junts bedeutet. Der katalanische Regionalpräsident Pere Aragonès von der ERC-Partei entsandte seine Außenbeauftragte zu Puigdemont. „Angesichts der Repressionen setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass die Durchführung eines Referendums kein Verbrechen ist, sondern ein demokratisches Recht für alle Völker“, schrieb Aragonès auf Twitter. Eine Sprecherin der spanischen Regierung äußerte sich zufrieden, da das Urteil die Position der Regierung bestätigte, die „immer gefordert hat, dass sie sich vor der spanischen Justiz verantworten müssen“.

