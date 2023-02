Auf dem Friedhof von Wybuty stehen Fallschirmjäger für ihre toten Kameraden stramm. Eine Ehrenwache. Junge, bartlose Gesichter, schwarze Stiefel im Schnee. Busse, die vor einer alten Kirche warten, haben sie hergebracht. Vor einem Grab umarmen Frauen einander, eine mit Sonnenbrille, trotz trüben Winterwetters.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Die Männer bleiben im Hintergrund. Daneben schütten Totengräber ein Grab zu. Von dort, wo die Ehrenwache steht, sieht man nur ihre auf und nieder gehenden Schaufeln. Andere Gräber verdecken die Arbeiter. Dutzende Erdhaufen, unter deren provisorischen Holzkreuzen sich Trauerkränze türmen. Die Gräber liegen dicht an dicht, vor der Kirche ist noch Platz für weitere. Neben jedem Grab weht eine Fahne. Oben blau, unten grün, davor ein gelber Fallschirm zwischen Flugzeugen. Die Ehrenwache mustert den Fremden argwöhnisch.

Der Friedhof von Wybuty ist einer von vielen, auf denen Soldaten der 76. Luftlandedivision der russischen Streitkräfte beerdigt werden. Diese hat im nahen Pskow ihren Sitz. Die nordwestrussische Gebietshauptstadt mit gut 190.000 Einwohnern ist bekannt für ihre Dutzenden weißen Kirchen, ihren Kreml und die hier stationierten Militäreinheiten. Als Souvenir kann man am Bahnhof Fallschirmjägertassen kaufen, darauf zu sehen ist ein fauchender Bär mit blauem Barett, die Aufschrift „Niemand außer uns“ und die Devise „Stärke, Mut, Tapferkeit“.

Die sechste Kompanie wird verehrt

Der Kampf fürs Vaterland ist die eine Seite. Die andere ist, dass der Dienst an der Waffe jungen Männern zu Sold und einer hypothekenfinanzierten Stadtwohnung mit Anschlüssen an Gas und Kanalisation verhilft; in Russland ist das nicht selbstverständlich. Gefallene Fallschirmjäger finden nicht nur in Pskow und Umgebung, sondern auch in ihren Heimatorten in anderen Teilen Russlands ihre letzte Ruhe. Wer schon Familie in Pskow hatte, kommt auf Friedhöfe wie den von Wybuty, unweit von Witwe, Kind und Kameraden.

Der Friedhof liegt idyllisch am Fluss, der Welikaja. Einige Kilometer abwärts ist sie zugefroren. In Wybuty ist die Strömung zu stark dafür. Auf der Böschung das Meer von Fahnen und Fallschirmjägergräbern, unterhalb davon das Wasser. Es fließt Richtung Ostsee, über den Pskower See und den Peipussee, den sich Russland und Estland teilen. Auf seinem Eis schlug der Nowgoroder Fürst Alexandr Newskij 1242 eine Kreuzritterstreitmacht, stoppte den Vormarsch des Deutschen Ordens. „Russland beginnt hier“, steht unterhalb der Mauer des Pskower Kremls in großen, altertümelnden Lettern.

Kommt es irgendwo zu militärischen Konflikten mit russischer Beteiligung, sind die Pskower Fallschirmjäger dabei. Seit Jahrzehnten. In der Stadt verehrt wird die „sechste Kompanie“, die vor 23 Jahren in der Nordkaukasusteilrepublik Tschetschenien in einem Kampf gegen eine Übermacht von Aufständischen aufgerieben wurde. 84 Fallschirmjäger fielen offiziell. Ungeklärt ist, warum die Soldaten damals nur leicht bewaffnet in die Schlacht zogen, warum keine Unterstützung kam. Statt Antworten gibt es Ehrungen. Die Toten wurden feierlich auf einem Pskower Ehrenfriedhof bestattet, erhielten ein fallschirmförmiges Denkmal; an einer zentralen Bushaltestelle erinnert eine Tafel an sie, gemalte, grimmig feuernde Soldaten. Sogar der Präsident kam vor drei Jahren zum Jubiläum in die Stadt, um der in Tschetschenien Gefallenen zu gedenken. „Sie haben gezeigt, wozu ein russischer Soldat in der Lage ist“, sagte Wladimir Putin und machte „äußere Kräfte“ für den damaligen, schon von ihm begonnenen Krieg verantwortlich.