Prozessbeginn nach dem Terror : Der Slogan „Ich bin Charlie“ hat die Nation vermutlich nie geeint

Es war kalt am 7. Januar 2015 in Paris. Mit ruhiger Stimme erzählt Sigolène Vinson, dass sie auf dem Weg in die Redaktion von „Charlie Hebdo“ noch schnell in einer Bäckerei einen Marmorkuchen kaufte, „denn Luz hatte Geburtstag“. Vor Beginn der Redaktionskonferenz diskutierten sie über das neue Buch Michel Houellebecqs, „Unterwerfung“, stritten ein wenig darüber, als sie plötzlich aufgeschreckt wurden durch laute Knallgeräusche, die wie Schüsse klangen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



„Es ging ganz schnell“, erinnert sich die zierliche dunkelhaarige Frau, eine frühere Rechtsanwältin, die als juristische Korrespondentin für die Satirezeitung arbeitete. Sie hat alles miterlebt, die Allahu-akbar-Rufe, die Schusssalven der beiden Männer in Schwarz und dann „eine Stille, wie ich sie nie gekannt hatte. Die meisten waren tot und diejenigen, die es nicht waren, stellten sich tot.“ Said Kouachi, der ältere der Terrorbrüder, hatte ihr in die Augen geblickt: „Wir töten keine Frauen. (...) Lies den Koran!“. Kurz darauf war es die zitternde Stimme Vinsons, die in der Pariser Notrufzentrale erklang: „Hier Charlie, kommen Sie schnell, alle sind tot!“

Die Bilder des schrecklichen Tages, an dem zehn ihrer Kollegen und Freunde vor ihren Augen ermordet wurden, hat die heute 46 Jahre alte Frau seither loszuwerden versucht. Sie hat Paris verlassen, ist in den Süden ans Meer gezogen, weit weg von den Geräuschen und Gerüchen der Hauptstadt, die sie an das Blutbad erinnern. Doch jetzt ist sie nach Paris zurückgekommen, eine von annähernd 200 Nebenklägern, die sich von diesem Mittwoch an beim Prozess im neuen gläsernen Gerichtspalast an der Porte de Clichy einfinden. Der Zeichner Luz, der an seinem Geburtstag verschlafen hatte und deshalb unversehrt blieb, wird im Gerichtssaal ebenso erscheinen wie Philippe Lancon, der schwer verletzt überlebte und mit seinem Buch „Der Fetzen“ ein bewegendes Zeugnis des Grauens und des Durchhaltens vorlegte.

Verhandelt wird gegen Gelegenheitsbekannte der Täter

Bis zum 10. November sollen die Verantwortlichkeiten geklärt werden, die zu der Anschlagsserie vom 7. bis zum 9. Januar 2015 führten, die weiterhin wie ein Schatten über der französischen Gesellschaft liegt. 17 Menschen sind an den drei Tagen brutal ermordet worden, weitaus mehr erlitten Verletzungen und seelische Schäden. Die Gerichtsverhandlung soll auch der Selbstvergewisserung dienen, dass der Rechtsstaat der Herausforderung durch den islamistischen Glaubenskrieg gewachsen ist. Auch deshalb haben die Richter erlaubt, dass im Gerichtssaal Kameras stehen und alles für die Nachwelt aufgezeichnet wird.

Im Zuge des mörderischen Wahns der radikalisierten Brüder Said und Cherif Kouachi, die „Charlie Hebdo“ für die Veröffentlichung der Karikaturen des Propheten „bestrafen“ wollten, starben auch ein Wachmann sowie ein Polizist. Am nächsten Tag folgte der Anschlag auf eine Verkehrspolizistin in Montrouge und am 9. Januar 2015 die Geiselnahme im jüdischen Supermarkt Hyper Cacher, bei der vier Männer jüdischen Glaubens starben. Der Terrorist, Amédy Coulibaly, wurde bei der Befreiungsaktion der Spezialkräfte getötet. Auch die Kouachi-Brüder, die sich in einer Druckerei im nordöstlich von Paris gelegenen Dammartin-en-Goele verbarrikadiert hatten, starben bei der Stürmung des Industriegeländes durch die Polizei im Kugelhagel.